ΣΕΦ: Απορρίφθηκαν οι δύο αιτήσεις αναστολής για την ενεργειακή αναβάθμιση

Η Διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το έργο ενεργειακής αναβάθμισης και για το ότι απορρίφθηκαν οι δύο αιτήσεις αναστολής.

Τα έργα στο ΣΕΦ συνεχίζονται, προκειμένου να μπορέσει να μπει μέσα στο 2027 ο Ολυμπιακός στο ανακαινισμένο σπίτι του. Την Τετάρτη (21/10), η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε ότι μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίφθηκαν οι δύο αιτήσεις αναστολής που είχαν ασκηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου.

Η ανακοίνωση του ΣΕΦ αναφέρει

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανακοινώνει ότι, με τις υπ’ αριθμ. 186/2026 και 187/2026 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίφθηκαν και οι δύο αιτήσεις αναστολής που είχαν ασκηθεί κατά διοικητικών πράξεων σχετικών με το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου.

Οι αιτήσεις αφορούσαν πράξεις για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΣΕΦ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), καθώς και τη διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της νομικής υπηρεσίας, το Δικαστήριο έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι δεν αποδεικνύεται ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη των αιτούντων που να δικαιολογεί την αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων. Ως εκ τούτου, δεν έγιναν δεκτά τα συγκεκριμένα αιτήματα διακοπής των εργασιών.

Η απόρριψη των δύο αιτήσεων αναστολής αποτελεί ιδιαίτερα θετική δικαστική εξέλιξη για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και την πορεία του έργου ενεργειακής αναβάθμισης.

Η Διοίκηση του Σταδίου παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση του έργου, με σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση της λειτουργίας του ΣΕΦ αποτελούν σταθερή προτεραιότητα, προς όφελος των αθλητών, των εργαζομένων και των επισκεπτών του».