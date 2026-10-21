Οι αντιδράσεις των ξένων μέσων ενημέρωσης για τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Σάλος έχει προκληθεί στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις που έφεραν τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και τα εντάλματα σύλληψης (μερικές εκ των οποίων έχουν ήδη γίνει) έξι Ελλήνων διαιτητών.

Οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ φυσικά δεν παραμένουν στα σύνορα της Ελλάδας, καθώς κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ της Ευρώπης αναπαρήγαγαν το γεγονός, το οποίο έρχεται να ταρακουνήσει τα νέρα στο άθλημα της πορτοκαλί θεάς.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ιστοσελίδα Basketnews ανέφερε χαρακτηριστικά «Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: πρόεδρος φέρεται να είναι μεταξύ των έξι ατόμων που αντιμετωπίζουν εντάλματα σύλληψης», ενώ και η Meridiansport κάνει λόγο για «Χάος στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης».

Αναφορές υπάρχουν επίσης και σε Ισπανία, Ιταλία, ενώ το θέμα προχωράει με μεγάλη ταχύτητα και συνεχείς εξελίξεις.