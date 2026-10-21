Τσαρούχα: Συνελήφθη και οδηγείται αυτή την ώρα στη ΓΑΔΑ!
Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για τη Βάσω Τσαρούχα, η διαιτητής συνελήφθη και οδηγείται αυτή την ώρα στη ΓΑΔΑ.
Συγκεκριμένα η Βάσω Τσαρούχα κατέφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) στην Ελλάδα από την Τουρκία όπου βρισκόταν για αγώνα EuroCup.
Μάλιστα αστυνομικοί την περίμεναν στο αεροδρόμιο και την οδηγούν αυτή την ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
Η Βάσω Τσαρούχα κατηγορείται ότι συμμετείχε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
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