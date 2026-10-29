Ζιάγκος: «Ήταν μια νίκη καρδιάς και προσωπικότητας»

Η Μύκονος συνέχισε αήττητη στο FIBA Europe Cup και ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε στους Κάναντι και Χάρελ.

Με τον Ζερμέιν Λοβ και τον Ντέβιν Κάναντι η Μύκονος επικράτησε (91-88) της Ρίγα στην Komandas Sporta Spelu Halle και παραμένει αήττητη (4-0) στο FIBA Europe Cup. Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε στον χαρακτήρα της ομάδας του, ενώ έδειξε τη χαρά του για τους Κάναντι και Χάρελ.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα. Ήταν μια νίκη καρδιάς και προσωπικότητας. Η ομάδα δεν είναι μια αόριστη έννοια. Είναι ένα γκρουπ ανθρώπων με ονοματεπώνυμα και συγκεκριμένα αθλητικά και ψυχικά χαρίσματα, αλλά και αδυναμίες. Σε αυτά επενδύουμε, με αυτά πορευόμαστε και αυτά προσπαθούμε να βελτιώνουμε καθημερινά. Είδαμε με μεγάλη χαρά να επανεντάσσονται ο Κάναντι και ο Χάρελ, ενώ περιμένουμε τις επιστροφές του Ιατρίδη και του Λάγιου για τον επόμενο αγώνα», ήταν τα λόγια του.

Η Μύκονος πλέον στρέφεται στη σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας, για την 5η αγωνιστική της GBL. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Κλειστό της Άνω Μεράς.