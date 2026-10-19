Ο Βαγγέλης Ζιάγκος βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor by Novibet και μίλησε για τη θητεία του στην ομάδα της Μυκόνου, για την πορεία της στην Basket League και για τις εργασίες στο γήπεδό της.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ήταν ο σημερινός καλεσμένος του Gazz Floor by Novibet, με τον Έλληνα κόουτς να μοιράζεται με τους ρεπόρτερ του Gazzetta και τον Ιωάννη Παπαπέτρου τα σχέδια της Μυκόνου για την τρέχουσα σεζόν, αλλά και την απόφασή της να συστηθεί στην μπασκετική Ευρώπή.

Ο προπονητής της ομάδας αναφέρθηκε στο γενικότερο πλάνο τους, που αποσκοπεί στο να αποδείξουν πως αυτό το νησί είναι πολλά περισσότερα από ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.

«Είναι μια κοιτίδα αθλητικού πολιτισμού που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μπροστά μας τρεις προκλήσεις, που σε σχέση με το ρίσκο που είχαν, είχαν μεγαλύτερο ηθικό βάρος. Επομένως, είπαμε ''πάμε χωρίς φόβο'' και είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα όσα προβλήματα θα προκύψουν στην πορεία», είπε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζιάγκος για τη νέα εποχή της Μυκόνου.