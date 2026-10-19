GBL: Μετράμε αντίστροφα για το πραγματικό «ζύγι» του Παναθηναϊκού!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα πεπραγμένα της 3ης στροφής του πρωταθλήματος, εκθειάζει την νοοτροπία των δύο νεοφώτιστων και το mindset του Όσμαν και καταγράφει την πρώτη επίδραση της επιστροφή των Ναν και Σλούκα στο παιχνίδι των «πρασίνων».

Με το τρίτο σερί Σαββατοκύριακο αγωνιστικής δράσης στην GBL να έχει περάσει στην ιστορία, πάμε να δούμε πόσο σοφότερους μας έκανε το μπασκετικό διήμερο που πέρασε αλλά και ποια είναι τα δεδομένα που αρχίζουν πλέον να καθιερώνονται.

Κατ’ αρχάς, μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκδικάσει το ΑΣΕΑΔ τις προσφυγές των «αιωνίων» για την αφαίρεση δύο βαθμών στην βαθμολογία (από τα περυσινά επεισόδια στους τελικούς), θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι οι δύο «κολοσσοί» του ελληνικού μπάσκετ, αν και αήττητοι, δεν βρίσκονται στην κορυφή. Απεναντίας, κυνηγούν τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, ενώ από πάνω τους βρίσκονται άλλες τέσσερις ομάδες με ρεκόρ 2-1 (Άρης, Καρδίτσα, Περιστέρι και ΑΕΚ).

Κατά δεύτερον, πριν μπούμε σε μία πιο λεπτομερή ανάλυση του κάθε αγώνα ξεχωριστά, οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο στην προσπαθεια που κάνουν και στην εικόνα που παρουσιάζουν – χωρίς τεχνογνωσία, υψηλό budget και την απαραίτητη εμπειρία – οι δύο ομάδες που ανέβηκαν από την Elite League, οι οποίες παρουσιάζουν ένα πρόσωπο πολύ πιο ανταγωνιστικό από το αναμενόμενο.

Ας πιάσουμε, όμως, ξεχωριστά τα τεκταινόμενα σε καθένα από τα επτά γήπεδα που παίχτηκε μπάσκετ.

Ολυμπιακός: Με 11 στα 13 πρώτα παιχνίδια της σεζόν, εκτός έδρας, το ζητούμενο είναι οι νίκες!

Το ιστορικό πρώτο παιχνίδι της πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορίας στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων, έμελλε να μην είναι περίπατος! Σημαντικές παράμετροι για την παραπάνω εξέλιξη αποτέλεσαν η μαχητικότητα των γηπεδούχων και τα πολλά προβλήματα των «ερυθρόλευκων», που παρατάχθηκαν με πέντε ξένους και συνολικά με... εντεκάδα!

Ο Φουρνιέ (για λόγους ξεκούρασης) και ο Μοντέρο (ελαφρώς τραυματίας) έμειναν στην Αθήνα, οι Ντάνστον και Τζόσεφ δεν είναι δηλωμένοι στην 8άδα των ξένων και ο Τζόουνς δεν έχει ακόμη δικαίωμα συμμετοχής (εξέτισε την 5η από τις 7 αγωνιστικές της τιμωρίας του), οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι μετά την επίπονη δοκιμασία σε Βαρκελώνη και Βαλένθια, τα βασικά ζητούμενα ήταν πρώτον η νίκη (79-68) και δεύτερον η αποφυγή επιπλέον τραυματισμών.

Από όλες τις απόψεις, λοιπόν, ο «300άρης», πλέον, Γιώργος Μπαρτζώκας δικαιούται να είναι πιο ανακουφισμένος, ειδικότερα αν συνυπολογίσει την θετική επανεμφάνιση του Μιλουτίνοφ (δεν έπαιξε με την Μπαρτσελόνα), το σταδιακό επιθετικό λύσιμο του κατά τα άλλα πληθωρικού Μίλερ-ΜακΙντάιρ (17π., 4ρ., 8ασ. & 4κλ. με 3/7 τριπ.) και τον σταθερά υψηλό ρυθμό στον οποίο παίζει ο Εντιάι (12π., 6ρ. & 3κοψ.).

Η συνέχεια, άλλωστε, αναμένεται λιγότερο επιβαρυντική από πλευράς ταξιδιωτικής καταπόνησης. Σεκφτείτε απλά, ότι στο τέλος του Οκτώβρη, οι Πειραιώτες θα έχουν ήδη παίξει ήδη τα 6 από τα 18 παιχνίδια που θα δώσουν μακριά από την έδρα τους στην Euroleague (δεν υπολογίζουμε σε αυτά το “T-Center”), δηλαδή θα έχουν ολοκληρώσει το 1/3 των μετακινήσεων εκτός Ελλάδας.

Οι Falcons πέραν της εξαιρετικής εικόνας του ανακαινισμένου γηπέδου τους, άφησαν για μία ακόμη φορά θετικές εντυπώσεις και μέσα στο παρκέ, παίζοντας σκληρά στην άμυνα και παλεύοντας σε όλες τις διεκδικούμενες φάσεις.

Αν φαίνεται ότι τους λείπει κάτι, αυτό είναι ένας καθαρόαιμος σκόρερ που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς τους στην επίθεση. Τέτοιοι παόκτες είναι το άλφα και το ωμέγα για τις ομάδες που στήνονται με βασικό στόχο την παραμονή.

Υγ.: Μπράβο στον Γιώργο Μπουρνελέ, που περίμενε υπομονετικά την ευκαιρία του και στα 6'22" που τον έριξε ο Μπαρτζώκας στο γήπεδο, ήταν αλάνθαστος και δεν έμοιαζε με 19χρονο...

Παναθηναϊκός: Το ανωτατο +36 κόντρα στο Περιστέρι, καταδεικνύει πόσο σοβαρός ήταν!

Στο άδειο “Telecom Center Athens”, το ματς τελείωσε ουσιαστικά πριν καν αρχίσει και από την στιγμή που αυτό συνέβη κόντρα στην μέχρι το τζάμπολ μοναδική αήττητη ελληνική ομάδα, δείχνει πόσο έντονη και άμεση ήταν η επίδραση της πρώτης εντός έδρας ήττας από την Χάποελ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε προαναγγείλει από την συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Πέμπτης (15/10), ότι οι παίκτες ξέρουν τι λάθη έχουν κάνει και θα ασχοληθούμε με αυτά μετά τον αγώνα με το Περιστέρι. Η εμφάνιση των παικτών του και η ολοκληρωτική επικράτηση σε όλους τους τομείς απέναντι σε μία πολύ καλουδουλεμένη ομάδα, έδειξε ότι το μήνυμα είχε παραληφθεί και αφομοιωθεί, χωρίς καν να αναλυθεί

Σε τέτοιο βαθμό, που το τελικό 95-75 μάλλον αδικεί την απόσταση των δύο αντιπάλων στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με την διαφορά να φτάνει ακόμη και στους 36 πόντους και την άμυνα των «πρασίνων» να εξαφανίζει τους πιο επικίνδυνους παίκτες των φιλοξενουμένων (Νίκολς, Φιντς και Άντερσον σκόραραν συνολικά 16 πόντους με 5/26 σουτ).

Μοιραία, λοιπόν, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εφετινή «πρώτη» του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα, που είναι οι παίκτες που θα καθορίσουν εν πολλοίς την εφετινή πορεία του «τριφυλλιού».

Ο πρώτος φάνηκε σαν να ήταν έτοιμος από καιρό και η φρεσκάδα του έφτανε και περίσσεψε για να τελειώσει το ματς ως πρώτος σκόρερ και πασέρ της αναμέτρησης με 18 πόντους και 6 ασίστ σε 21 λεπτά και ο δεύτερος ευστόχησε «σβηστός» σε δύο τρίποντα κι έμεινε 16 λεπτά στο παρκέ χωρίς να επιδιώξει το κάτι παραπάνω. Η προσθήκη τους προσέφερε προσέφερε καλύτερη κυκλοφορία και περισσότερα mismatch, ενώ προκαλούσε συνεχή αμυντική ανισορροπία στο πέντε εναντίον πέντε.

Το καλο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ακολουθούν τρία πολύ βατά παιχνίδια μέσα στο σπίτι (με Μπασκόνια, Καρδίτσα και Αρμάνι), που θα δώσουν την ευκαιρία στον «Ζοτς» να εντάξει ακόμη καλύτερα και τους δύο στο rotation, ώστε από τα μέσα Νοέμβρη να αρχίσουμε προσεγγίζουμε ποιο μπορεί να είναι το «ζύγι» του «επτάστερου» από τον Φεβρουάριο και μετά. Όταν θα αρχίσουν να κρίνονται οι τίτλοι της χρονιάς.

Μετά το εξαιρετικό 4/4 σε GBL και BCL, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου «δικαιούται» και ένα αγωνιστικό «off», ειδικότερα όταν αυτό προκύπτει σε ματς που θεωρούνται εκ προοιμίου χαμένα. Ήδη, όμως, έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα και ένα ταρακούνημα σαν κι αυτό του ΟΑΚΑ, πάντα είναι χρήσιμο για να επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΠΑΟΚ: Ο Όσμαν ήξερε ότι χρειαζόταν ένα “break-out game” και το έκανε στην Ρόδο!

Δεν σας κρύβω ότι μόλις έμαθα την απουσία των Καλάθη και Ταϊρί από την 12άδα, ήμουν σίγουρος ότι στο κλειστό της Καλλιθέας θα παιζόταν ένα «θρίλερ»! Όχι μόνο γιατί ο Κολοσσός δείχνει ως ο πιο υπολογίσιμος των τελευταίων ετών, αλλά γιατί οι δύο που έμειναν εκτός από τον Αντρέα Τρινκιέρι, ήταν παίκτες... ταμάμ για τέτοια παιχνίδια ειδικών συνθηκών.

Κάπως έτσι, λοιπόν, οι γηπεδούχοι ήλεγξαν τον ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα και ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 31ο λεπτό, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση στο μαρκάρισμα του Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος διεθνής forward με την βοσνιακή καταγωγή, είχε μεν βγάλει τα κάστανα από την φωτιά στην Μύκονο, αλλά προερχόταν από δύο μέτριες ευρωπαϊκές βραδιές με την ομάδα του, μάλιστα να γνωρίζει την ήττα στην δεύτερη, την περασμένη Τρίτη (13/10) στην Λιθουανία.

Με τόσο σημαντικές απουσίες, όμως και με τον κίνδυνο μία ενδεχόμενης διαδοχικής ήττας να παραμονεύει σε όλο το ματς, ο 31χρονος πρώην NBAer ήξερε καλά ότι έπρεπε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα και υπέγραψε το τελικό 88-84. Και το έκανε καταρρίποντας όλα τα κοντέρ για φέτος (37π. & 3ρ. με 7/11 τριπ.) και με μία μεγαλοπρεπή εμφάνιση, που τον κατατάσσει στην πεντάδα των κορυφαίων επιδόσεων σκοραρίσματος όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ.

Κι όλα αυτά παίζοντας 35 λεπτά, ευστοχώντας σε επτά τρίποντα και χωρίς να υποπέσει ούτε σε ένα λάθος. Το 3/3 των «μελανόλευκων» συνιστά το καλύτερο ξεκίνημά τους στην ιστορία του συλλόγου στα τελευταία 13 χρόνια του πρωταθλήματος, κι ενώ τις επόμενες τρεις αγωνιστικές δεν θα το κουνήσουν από την Θεσσαλονίκη (παίζουν εντός με ΑΕΚ, εκτός με Ηρακλή και μέσα με Falkons).

H ομάδα του Άρη Λυκογιάννη (Μάνιον 16π., 4ασ. & 2κλ. με 5/11 σουτ) επιβεβαίωσε τις καλές συστάσεις που την ακολουθούν και δείχνει πολύ γεμάτη σε όλες τις θέσεις πλην του “5”, όπου δεν έχει τον σέντερ με το μέγεθος, τον όγκο και την ικανότητα στο ριμπάουντ.

Ίσως να μην είναι τυχαίο, ότι μετά από τρεις αγωνιστικές είναι μακράν τελευταία στην συλλογή των «σκουπιδιών» (μ.ο. 22,3), με τον δεύτερο από το τέλος να έχει κατά μέσο όρο πέντε περισσότερα ανά αγώνα.

Άρης: Από την Καρδίτσα και μετά όλα δουλεύουν ρολόι!

Στο “Nick Galis Hall”, ο «αυτοκράτωρ» ήταν και πάλι η ομάδα που πιέζει ασφυκτικά στην άμυνα με βασική επιδίωξη τα λάθη (19) ή τις κακές αποφάσεις του αντιπάλου (31% εντός πεδιάς), ώστε να τα αξιοποιήσει με εύκολο καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο.

Το +6 σε πόντους από λάθη και το +10 σε αντίστοιχους στον αιφνιδιασμό, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το τελικό +17 (74-57) απέναντι στο Μαρούσι, το οποίο θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ευρύ αν οι «κιτρινόμαυροι» δεν αστοχούσαν σε πολλά ελεύθερα μακρινά σουτ (30% με 9/30 τριπ.) και δεν τελείωναν το ματς με 36,1% εντός πεδιάς.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ματ Μόργκαν (22π. & 2κλ. με 4/9 τριπ.) συμπλήρωσε μία καταπληκτική εβδομάδα με μ.ο. 23,3π., 1,3κλ. και με 52% πίσω από τα 6,75 (13/25 τρίποντα) σε GBL και Eurocup, ενώ ο Μοκόκα (μ.ο. 2,7π. με 1/12 σουτ στο πρωτάθλημα) συνεχίζει να ψάχνει με λάθος τρόπο τον ρόλο του στην επίθεση

Για τον εφετινό Άρη θα υπάρχει πάντα η... Καρδίτσα! Όχι μόνο εκεί ήρθε μία ήττα που βαθμολογικά θα τον «πληγώνει» όλη την σεζόν, αλλά κυρίως γιατί εκείνη η «προσγείωση» της πρεμιέρας, έδωσε το έναυσμα για να εμφανιστεί στην πιο έντονη της μορφή, η «σκληράδα» που θέλει να βλέπει ο Βασίλης Σπανούλης από τους παίκτες του στα μετόπισθεν (1η άμυνα με μ.ο. 63,0π.).

Το Μαρούσι μπορεί να κρατήσει την καλή δουλειά που έκανε στο ανασταλτικό κομμάτι, στο οποίο είναι μία εμφανώς πιο ενεργητική ομάδα από πέρυσι, ωστόσο από παιχνίδι σε παιχνίδι φαίνεται ότι έχει να λύσει αρκετά δομικά προβλήματα σε τρεις θέσεις.

Στον ρόλο του Γουόκερ (18π. & 3ασ. με 6/19 σουτ), ο οποίος είναι κοντός και αμυντικά ευάλωτος, ενώ παίζει περισσότερο για τον εαυτό του και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως playmaker, στο «τρία» όπου δεν υπάρχει καθαρόαιμος forward για 25 λεπτά και στο “5”, όπου μόνο ο ΝτεΣόουζα (12π. & 11ρ.) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, αλλά δεν μπορεί μόνος του.

ΑΕΚ: Νίκησε τα προβλήματά της και «λύγισε» την πολύ ανταγωνιστική Μύκονο

Στην “Sunel Arena”, η «Ένωση» που έπαιξε χωρίς τον Μπάρτλεϊ πιέστηκε πάρα πολύ από την Μύκονο και τελικά νίκησε (84-79) χάρη στις προσωπικότητες, το ειδικό της βάρος και την υπεροχή στην αθλητικότητα που της έδωσαν στο διάστημα που έπαιξαν μαζί ο Τζόσεφ με τον Μπράουν (είχαν μαζί 24π. & 11ρ. με 9/12 σουτ).

Αν εξαιρέσουμε ένα καλό διάστημα από τα τέλη της 1ης περιόδου έως και το 13ο λεπτό, όπου και η διαφορά έφτασε στο ανώτατο +15 (34-19), η «βασίλισσα» δεν είχε καλή απόδοση και αυτό αποτυπώθηκε από τους 24 πόντους που δέχτηκε από τα λάθη (16) και από την υστέρηση στα ριμπάουντ.

Στα κρισιμα σημεία που οι «νησιώτες» (Λοβ 25π., 5ρ. & 5ας. & Φάντερμπερκ 17π. & 8ρ.) πλησίασαν στην μία κατοχή (59-58 στο 29’ & 74-72 στο 36’), ο Λαρεντζάκης (13π., 5ασ. & 2κλ. με 3/4 τριπ. σε 19’), ο Κατσίβελης (13π., 3ρ., 3κλ.) και ο Ερτέλ (11 ασίστ) ήταν οι παίκτες που έκαναν την διαφορά και έβγαλαν το φίδι από την τρύπα.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ανταποκρίθηκε για τρίτο σερί ΣΚ τις μεγαλύτερες προσδοκίες που έχει φέτος ο οργανισμός, από την στιγμή που πήρε την απόφαση να παίξει στο FIBA Europe Cup και να σχεδιάσει ένα πολύ μεγαλύτερο ρόστερ από πέρυσι (16 παίκτες).

Με μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Μαρούσι και με δύο παιχνίδια που χάθηκαν στις λεπτομέρειες από ΑΕΚ (εκτός) και ΠΑΟΚ (εντός), η αήττητη στην Ευρώπη, Μύκονος (2/2) δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και θα πάει ακόμη καλύτερα όταν επιστρέψουν οι τρεις τραυματίες (Κάναντι, Χαρέλ και Μάντζαρης)

Ηρακλής: Από το ναδίρ στο ζενίθ για μία ανέλπιστα εύκολη νίκη

Στο «καυτό» Ιβανόφειο, η Καρδίτσα πήρε άριστα με τόνο στο ανασταλτικό της πλάνο για 25 λεπτά, έχοντας περιορίσει στο ελάχιστο την απειλή από τους Λεκιού, Μέλβιν και Ντιαρά (και οι τρεις μαζί τελείωσαν με 21π. με 7/31 σουτ), κρατήσει τους γηπεδούχους στους 31 πόντους και ξεφύγει με +9!

Ωστόσο, αν εκείνη την ώρα έλεγε κάποιος στον Παπανικολόπουλο ότι στα τελευταία 15 λεπτά η ομάδα του θα δεχόταν 40 πόντους και θα είχε 4/24 σουτ, 4/11 βολές και 5 λάθη, θα του ήταν σχεδόν αδύνατον να το πιστέψει. Όπως άλλωστε και τον τελικό απολογισμό των 5 ασίστ (έναντι 12 λαθών), στο παιχνίδι.

Μετά από όλα τα παραπάνω στοιχεία και με τον Ηρακλή να τελειώνει το ματς με 17 λάθη, ενδεχομένως να μπορεί να δοθεί μία εξήγηση στην δήλωση του Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος χαρακτήρισε την απόδοση της ομάδας του στο 1ο μέρος «αηδιαστική»!

Στο 2ο μέρος, όμως, ο «Γηραιός» γύρισε εντελώς το τσιπάκι στο physicality και την ένταση που έβγαλε σε όλες τις προσωπικές μονομαχίες, ο Ντόντεζ Στάιλς (24π. & 10ρ. με 5/7 τριπ.) παρουσίασε μία πολύ ελκυστική εκδοχή clutch που δεν του φαινόταν, ενώ μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ και τις μάχες της ρακέτας προσέδωσε στους «κυανόλευκους» η πρώτη ουσιαστική συμμετοχή του Νόα Χόρχλερ (8π. & 11ρ.), ο οποίος είχε παίξει μόλις 4 λεπτά στο Περιστέρι.

Με αυτά και με εκείνα, το επιμέρους 40-13 των γηπεδούχων στα τελευταία 15 λεπτά, καθόρισε το τελικό 71-53 και χάρισε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα.

Προμηθέας: Άνοιξε λογαριασμό και συνεχίζει με Μιχελάκο

Στην Λευκάδα, η Δόξα μπορεί να κερδισε τις εντυπώσεις, προηγούμενη σε όλο το πρώτο ημίχρονο και ανατρέποντας διψήφια διαφορά στην 4η περίοδο, ο Προμηθέας, όμως, ήταν αυτός που επέδειξε περισσότερο καθαρό μυαλό στο τέλος, ώστε να κάνει σεφτέ στις νίκες (80-79) στο πρωτάθλημα.

Παρά το «θρίλερ», οι Πατρινοί έκλεισαν με το επιθυμητό αποτέλεσμα, μία εβδομάδα που άρχισε και κύλησε με πολλά προβλήματα (την αντικατάσταση του coach Βόβορα, την ασθένεια του Αρμς και τον τραυματισμό του Έβανς) και με μεγάλη αβεβαιότητα.

Παρ’ αυτά, ο επιθετικός οίστρος των Γουίλιαμς και Κουλμπόκα (συνολικά είχαν 40π. με 7/12 τριπ.) μαζί με την δημιουργία του Δίπλαρου (4π. & 12ασ.), χάρισαν στον πρώην assistant-coach της ομάδας, Μιχάλη Μιχελάκο, την παρθενική του νίκη στην GBL αλλά και την αναβάθμισή του στην θέση του πρώτου προπονητή.

Η περυσινή πρωταθλήτρια της Elite League (Σάρμα 14π. & 7ρ. και Ρόμπινσον 14π. & 9ρ.) ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική και δικαιούταν ακόμη και την νίκη, αλλά πληγώθηκε από την απειρία των παικτών της και τα διαδοχικά αμυντικά τους λάθη στο τελευταίο δίλεπτο.

Με χαμηλό budget και με Έλληνες που δεν έχουν γράψει πολλά «χιλιόμετρα» στην κατηγορία, ο rookie Θοδωρής Τερζής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά έως τώρα.

