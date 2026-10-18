Μπαρτζώκας: «Θέλαμε να παίξουμε και να μη τραυματιστεί κανείς - Θα πήγαινε για μαγνητική ο Μοντέρο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα των Βίκος Φαlcons, ενώ αναφέρθηκε στον Γιαν Μοντέρο ο οποίος απουσίαζε.

Το 3/3 στην Greek Basketball League έκανε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα κόντρα στους πολύ καλούς Βίκος Φαlcons και πήραν το διπλό με 79-68, για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ανέφερε μετά το ματς ότι το σημαντικό ήταν να μην τραυματιστεί κανείς, ενώ είπε πως ο Γιαν Μοντέρο θα πήγαινε για μαγνητική.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Θέλαμε να παίξουμε και να μη τραυματιστεί κανείς. Παίξαμε μετά από δύο παρατάσεις. Δεν ήρθαν εδώ 7-8 παίκτες, άλλοι έπαιζαν πρώτη φορά μεταξύ τους. Το ζητούμενο ήταν να κερδίσουμε. Έκανε καταπληκτική εμφάνιση ο Βίκος, συγχαρητήρια και για τις συνθήκες στο γήπεδο, που είναι πολύ καλές για μπάσκετ».

Για τον Μοντέρο: «Θα πήγαινε για μαγνητική, γυρίσαμε 7 το πρωί του Σαββάτου. Κανείς δεν έχει κάτι σοβαρό. Θα προπονηθούμε για να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν παραπονιόμαστε, αυτή είναι η κατάσταση με το πρόγραμμα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες».