Οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν επέστρεψαν στην ενεργό δράση και άνοιξαν λογαριασμό με τον Παναθηναϊκό για τη φετινή σεζόν με τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο «Τ-Center» για την τρίτη αγωνιστική της GBL και για τους Πράσινους επέστρεψαν στη δράση για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν.

Οι δύο αστέρες του Τριφυλλιού, που είχαν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς έπιασαν γρήγορα... δουλειά ευστοχώντας αμφότεροι πίσω από τη γραμμή των 6.75.

Δείτε το video: