Πάει για έναν…περίπατο το Τριφύλλι!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο «T-Center» (21:15) για την 7η αγωνιστική της Euroleague, αναζητώντας άμεση επιστροφή στις νίκες.

Μετά το απόλυτο των πρώτων πέντε αγωνιστικών, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέστη την πρώτη της φετινή ήττα από τη Χάποελ (81- 91). Για πρώτη φορά στη σεζόν, οι «πράσινοι» εμφάνισαν αμυντικές αδυναμίες, επέτρεψαν για πρώτη φορά σε αντίπαλο να ξεπεράσει τους 80 πόντους, έχασαν τον έλεγχο του ρυθμού και υποχρεώθηκαν να… κυνηγούν.

Υποχωρώντας στο 5-1, το «τριφύλλι» θέλει να αξιοποιήσει ξανά την έδρα του, ώστε να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου συγκατοικεί με τους Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε που αναμετρώνται μεταξύ τους.

Ο αντίπαλος προσφέρεται για αυτή την επιστροφή, με τον Παναθηναϊκό να έχει πέντε νίκες, όλες με διψήφιες διαφορές, με μέσο όρο +20. Στο 1.90 η νίκη με -15.5 πόντους.

Στα θετικά για τον Ζοτς συγκαταλέγεται η ταυτόχρονη διαθεσιμότητα των Ναν και Σλούκα για πρώτη φορά φέτος στη διοργάνωση. Οι δύο γκαρντ επανήλθαν στο ματς πρωταθλήματος με το Περιστέρι και καλούνται πλέον να ενσωματωθούν πλήρως στο rotation, ανεβάζοντας την αγωνιστική ποιότητα της ομάδας και τις λύσεις.

O Ναν επέστρεψε ορεξάτος με 18 πόντους και 6 ασίστ, δίνοντας έμφαση στη… δημιουργική του ικανότητα. Στο 2.05 να μοιράσει 4+ ασίστ ο Αμερικανός σούπερ σταρ.

Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια δεν έχει ξεφύγει από τη μετριότητα, έχοντας 1-5, με μοναδική επιτυχία την επικράτηση επί της Αρμάνι Μιλάνο (86-76).

Η κακή πορεία οδήγησε στην απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι από την τεχνική ηγεσία, με τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς να επιστρέφει, ο οποίος επιστρέφει στη Βιτόρια για να αρχίσει την τέταρτη θητεία του στη χώρα των Βάσκων.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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