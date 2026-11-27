Ο Βασίλης Μουράτος είναι στο στόχαστρο του Προμηθέα για την θωράκιση της περιφερειακής γραμμής της ομάδας.

Σε συζητήσεις με τον Βασίλη Μουράτο βρίσκεται ο Προμηθέας. Ο δυναμικός γκαρντ που αποχώρησε από τον Ηρακλή πριν από λίγο καιρό είναι στο στόχαστρο της ομάδας του Φώτη Τακιανού.

Ο έμπειρος τεχνικός που διαδέχθηκε τον Μιχάλη Μιχελάκο στην άκρη του πάγκου θεωρεί τον Μουράτο μια πολύ καλή επιλογή για την ενίσχυση της περιφέρειας έπειτα και από την αποχώρηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ.

Με τον Ηρακλή ο Μουράτος αγωνίστηκε σε δυο αγώνες της Greek Basketball League έχοντας 1 πόντο μέσο όρο, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 4:51 λεπτά συμμετοχής.

Οι συζητήσεις με τον 29χρονο γκαρντ είναι σε προχωρημένο στάδιο και εκτιμάται πως σύντομα αναμένεται να επέλθει συμφωνία, ώστε να βοηθήσει τον Προμηθέα στη συνέχεια των υποχρεώσεων του. Η ομάδα της Πάτρας έχει μόλις μια νίκη σε 8 αγώνες πρωταθλήματος και η αποστολή της είναι εξαιρετικά δύσκολη.