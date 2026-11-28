Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις στη Super League και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η 12η αγωνιστική της Super League, που ξεκινά σήμερα (28/11) με τρεις αναμετρήσεις.

Στις 17:00 ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναιτωλικό με το ματς να μεταδίδεται από το Sportfm TV1. Την ίδια ώρα, ο Βόλος Elabet τίθεται αντιμέτωπος με τον Αστέρα Aktor στο Πανθεσσαλικό σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Magenta Sport 2 League.

Τέλος, στις 20:00, η Κηφισιά φιλοξενεί την Καλαμάτα στη Λεωφόρο, σε απευθείας μετάδοση από το Magenta Sport 1 League.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, για την Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Μπρέντφορντ στις 17:00 (Nova Sports Premier League), η Ίντερ την Τζένοα στην Ιταλία στις 21:45 (Magenta Sport 1) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Αλαβές στις 22:00 (Magenta Sport 1 League).