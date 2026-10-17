Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ 84-88: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού για την 3η αγωνιστική της GBL.
Ο ΠΑΟΚ έκανε το «διπλό» στη Ρόδο, επικρατώντας με 88-84 του Κολοσσού για την 3η αγωνιστική της GBL.
Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο... ασύλληπτος Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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