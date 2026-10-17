ΑΕΚ: Ο... ironman Μπάρτλεϊ χάνει το πρώτο ματς μετά από 52 σερί παρουσίες
Με τους Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς θα υποδεχθεί η ΑΕΚ την Μύκονο (15:00, live Gazzetta, ΣΠΟΡ ΦΜ TV), αφού οι δύο τους ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και βρίσκονται για πρώτη φορά φέτος στη διάθεση του Σάκοτα.
Αντίθετα ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι εκτός από το ματς με τους Νησιώτες λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Έτσι ο Σάλε θα στερηθεί τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας, κάτι που δεν συνηθίζεται.
Ο Franky B (MVP τη σεζόν 2025-26 στο BCL) δεν είχε χάσει ματς από τότε που ήρθε στη Βασίλισσα, μετρώντας 52 σερί παρουσίες στην 12άδα (πέρυσι και φέτος). Αλλά το σερί χαλάει με τη Μύκονο.
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