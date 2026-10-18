Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι κόντρα στην Αντβέρπ για το Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, καθώς ξεπέρασε εντός έδρας το εμπόδιο της Μυκόνου με 94-79 για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Η «Ένωση» στρέφει την προσοχή της στο Basketball Champions League, εκεί όπου θα υποδεχθεί για τη δεύτερη αγωνιστική την Αντβέρπ.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το προσεχές παιχνίδι (21/10, 19:00).

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο την Αντβέρπ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 19:00, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του BCL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

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