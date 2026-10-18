ΑΕΚ - Μύκονος 84-79: Η «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα
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Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ από το παιχνίδι με Μύκονο για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League.
Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, η οποία υπερασπίστηκε ξανά την έδρα της. Υποδέχθηκε τη Μύκονο για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League και πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 84-79, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-1.
Όπως γίνεται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι της «Ένωσης», έτσι και τώρα, η ΚΑΕ ΑΕΚ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, με την παρακάμερα του αγώνα. Πλάνα τόσο από το ματς, όσο και από τον κόσμο στο γήπεδο.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: eurokinissi
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