ΑΕΚ: Δηλώθηκε ο Μπράουν αντί του Πίκνεϊ στη GBL
Η ΑΕΚ δήλωσε τον Γκρεγκ Μπράουν στο ρόστερ της στη GBL.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του, μετά τον τραυματισμό του και πήρε τη θέση του Ντε Άντρε Πίκνεϊ.
Μάλιστα στην αναμέτρηση κόντρα στη Μύκονο (17/10, 15:00 LIVE από το Gazzetta), όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί και ο Γουίλιαμς που έχει... φορτσάρει τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις της Ένωσης.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα αποφασίσει αύριο (17/10) για τη 12άδα κόντρα στους νησιώτες, με τον Γουίλιαμς να έχει τις περισσότερες πιθανότητες, ενώ δεν αποκλείεται να μπει και ο Μπράουν.
Θυμίζουμε εκτός παραμένει ο Φίζελ.
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