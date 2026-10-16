Ο Γκρεγκ Μπράουν δηλώθηκε στο ρόστερ της ΑΕΚ για τη GBL, παίρνοντας τη θέση του Πίκνεϊ.

Η ΑΕΚ δήλωσε τον Γκρεγκ Μπράουν στο ρόστερ της στη GBL.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του, μετά τον τραυματισμό του και πήρε τη θέση του Ντε Άντρε Πίκνεϊ.

Μάλιστα στην αναμέτρηση κόντρα στη Μύκονο (17/10, 15:00 LIVE από το Gazzetta), όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί και ο Γουίλιαμς που έχει... φορτσάρει τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις της Ένωσης.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα αποφασίσει αύριο (17/10) για τη 12άδα κόντρα στους νησιώτες, με τον Γουίλιαμς να έχει τις περισσότερες πιθανότητες, ενώ δεν αποκλείεται να μπει και ο Μπράουν.

Θυμίζουμε εκτός παραμένει ο Φίζελ.