Δείτε την 12άδα της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Μύκονο (15:00, live Gazzetta, ΣΠΟΡ ΦΜ TV). Σημαντικές επιστροφές, αλλά και μια κομβική απουσία.

H AEK θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη GBL μετά τη βαριά ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο. Η Ένωση υποδέχεται την Μύκονο στη SUNEL Arena (15:00, live Gazzetta, ΣΠΟΡ ΦΜ TV) σε ένα ματς που έχει σημαντικές επιστροφές, αλλά και μια τρανταχτή απουσία.

Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς βρίσκονται στην 12άδα της Βασίλισσας, αφού ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και τέθηκαν στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για πρώτη φορά φέτος.

Στον αντίποδα, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι εκτός από το ματς (πρώτη απουσία μετά από 52 σερί παρουσίες) με τους Νησιώτες λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Σκορδίλης, Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ.

Η 12άδα της Μυκόνου: Φάντερμπερκ, 'Απλμπι, Τσάιλντς, Καββαδάς, Λάγιος, Σκουλίδας, Πετανίδης, Τίγκας, Σιδηροηλίας, Τόλιας, Ιατρίδης και Λοβ.