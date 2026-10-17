O Ντέρικ Γουίλιαμς πέτυχε τους πρώτους του πόντους ως παίκτης της ΑΕΚ, απέναντι στη Μύκονο για τη GBL.

Η ΑΕΚ αγωνίζεται με τη Μύκονο στη SUNEL Arena για την τρίτη αγωνιστική της GBL! Ο έμπειρος Αμερικανός, Ντέρικ Γουίλιαμς, πέτυχε τους παρθενικούς του πόντους με τη φανέλα της Ένωσης, αφού έδωσε για πρώτη φορά το «παρών» στη 12άδα του Δικεφάλου, στη σεζόν που διανύουμε.

Μετά το κλέψιμο του Νόλεϊ, η ομάδα του Σάκοτα έφυγε γρήγορα στον αιφνιδιασμό και ο Φλιώνης πάσαρε ιδανικά στον Γουίλιαμς, ο οποίος τελείωσε τη φάση υποδειγματικά για τους γηπεδούχους.

Δέιτε το πρώτο καλάθι του Γουίλιαμς: