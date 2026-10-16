ΠΑΟΚ: Με δύο σημαντικές απουσίες κόντρα στον Κολοσσό

Χωρίς τους Νικ Καλάθη και Κάιλ Αλεξάντερ ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Κολοσσό (17/10, 16:00), για την 3η αγωνιστική της GBL.

Δύο σημαντικές απουσίες καλείται να διαχειριστεί ο Αντρέα Τρινκιέρι στο παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό, αφού Νικ Καλάθης και Κάιλ Αλεξάντερ, τέθηκαν νοκ-άουτ.

Ο έμπειρος πλέι μέικερ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω, ενώ ο Αμερικανός σέντερ, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ένα θέμα στο δάχτυλο του χεριού και έμεινε εκτός, προκειμένου να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για τη συνέχεια. με την Ουλμ εντός έδρας να ακολουθεί (21/10, 20:00).

Με την αποστολή ταξίδεψε κανονικά ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος έχει δηλωθεί στη λίστα της GBL και όλα δείχνουν ότι θα αγωνιστεί, δεδομένης και της απουσίας του Αλεξάντερ, ενώ ο Τρινκιέρι καλείται να "κόψει" έναν ακόμα ξένο από τους άλλους 7 που διαθέτει.

Η αποστολή αποτελείται από τους εξής 13 παίκτες: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μοτιεγιούνας, Φίλλιος, Moore και Μπαζίνας