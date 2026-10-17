Ούλμ - Χάγκεν 98-107: Ήττα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Γερμανίας

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ούλμ - Χάγκεν 98-107: Ήττα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Γερμανίας

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Η Ούλμ ηττήθηκε από τη Χάγκεν με 107-98 για το Κύπελλο Γερμανίας, τέσσερις μέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ για το EuroCup.

Τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση της Ούλμ κόντρα στον ΠΑΟΚ για το EuroCup, η γερμανική ομάδα ηττήθηκε για το Κύπελλο της χώρας της.

Συγκεκριμένα η αντίπαλος του ΠΑΟΚ,... πλήρωσε το πολύ άσχημο τελευταίο δεκάλεπτο που έκανε, όπου δέχτηκε 38 πόντους που της στέρησε τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τη Χάγκεν ο Τάιλερ Πόλι με 22 πόντους, ενώ για την Ούλμ ξεχώρισε ο Ράταϊ με 22 πόντους και ο Γουάτσον που πέτυχε 22π.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-45, 62-69, 98-107

@Photo credits: x_ratiopharm ulm
     

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