Ούλμ - Χάγκεν 98-107: Ήττα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Γερμανίας
Τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση της Ούλμ κόντρα στον ΠΑΟΚ για το EuroCup, η γερμανική ομάδα ηττήθηκε για το Κύπελλο της χώρας της.
Συγκεκριμένα η αντίπαλος του ΠΑΟΚ,... πλήρωσε το πολύ άσχημο τελευταίο δεκάλεπτο που έκανε, όπου δέχτηκε 38 πόντους που της στέρησε τη νίκη.
Πρώτος σκόρερ για τη Χάγκεν ο Τάιλερ Πόλι με 22 πόντους, ενώ για την Ούλμ ξεχώρισε ο Ράταϊ με 22 πόντους και ο Γουάτσον που πέτυχε 22π.
Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-45, 62-69, 98-107
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.