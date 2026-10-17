Όσμαν: «Ό,τι πέτυχα ήταν χάρη στους συμπαίκτες μου»

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού (84-88), αλλά απέφυγε να αναφερθεί στη δική του εκπληκτική εμφάνιση, με 37 πόντους.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μου άρεσε πολύ ο τρόπος που αγωνιστήκαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, όπου καταφέραμε να μπλοκάρουμε τα ατού του Κολοσσού. Στα πρώτα 15 λεπτά δε μπήκαμε καλά, όμως βρήκαμε τον τρόπο να αντιδράσουμε» ανέφερε αρχικά ο Τούρκος σταρ του ΠΑΟΚ, ενώ σε ερώτηση για τη δική του εκπληκτική εμφάνιση, απάντησε...

«Δε μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, το μπάσκετ είναι ομαδικό σπορ. Ό,τι κατάφερα σήμερα το πέτυχα χάρη στους συμπαίκτες μου και τους ευχαριστώ που με βοήθησαν να κάνω ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο ενόψει της συνέχειας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους οπαδούς μας, που είναι πάντα δίπλα μας και μας στήριξαν και σήμερα».