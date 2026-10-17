Ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού, για το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού, ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι ρωτήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Συγκεκριμένα, ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν στην αίθουσα Τύπου της Ρόδου, πήρε τον λόγο και θέλησε να ακούσει την άποψη του Μαξ Μενέττι για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Εκείνη την ώρα ο Υπεύθυνος Τύπου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Χορόζογλου, απάντησε λέγοντας: «Είναι παίκτης άλλης ομάδας, δεν έχουμε να πούμε κάτι».