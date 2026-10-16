Mε προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Μυκόνου ενόψει του ματς με την ΑΕΚ το Σάββατο (15:00). Οι τρεις παίκτες που είναι αμφίβολοι.

H Mύκονος προέρχεται από τρεις σερί νίκες σε GBL και FIBA Europe Cup, αλλά έχει μπροστά της μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο (15:00, live Gazzetta)

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου συνεχίζει την προετοιμασία της, η οποία όμως διεξάγεται υπό δύσκολες συνθήκες, λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.

To τεχνικό επιτελείο καλείται να διαχειριστεί τα προβλήματα των Ντέβιν Κάναντι, Βαγγέλη Μάντζαρη και Ρόνι Χάρελ. Kαι οι τρεις είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση με την Ένωση.

Σχετικά με τον Βαγγέλη Μάντζαρη ταλαιπωρείται από θλάση στους οπίσθιους μηριαίους, την οποία υπέστη κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων προετοιμασίας στο Αγρίνιο. Ο Ντέβιν Κάναντι αντιμετωπίζει, επίσης, μια μικρή θλάση στον προσαγωγό, ενώ ο Ρόνι Χάρελ αποχώρησε τραυματίας στις αρχές της τρίτης περιόδου της αναμέτρησης με το Μαρούσι.

Aπό την πλευρά της και η ΑΕΚ έχει θέματα. Χθες η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε πως εκτός δράσης τέθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα (επιγονατιδικού τένοντα) αριστερού γόνατος και υπεβλήθη σε προηγμένη ενεσοθεραπεία χωρίς να είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση ο Ντέρικ Γουίλιαμς, ενώ μέρος της ακολούθησε ο Γκρεγκ Μπράουν. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο ΚιΣόν Φίζελ. O Γουίλιαμς έχει καλές πιθανότητες να παίξει το Σάββατο (15:00) κόντρα στη Μύκονο στη SUNEL Arena.