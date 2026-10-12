Ανακοίνωση Σύλλα Αιδηψού για διαιτησία με Προμηθέα 2014: «Κύριοι της ΕΟΚ και της ΚΕΔ το μπάσκετ δεν είναι τσίρκο»

Ο Σύλλας Αιδηψού με ανακοίνωση του διαμαρτύρεται για την διαιτησία του ματς με τον Προμηθέα 2014, κάνοντας λόγο για διαιτητική αλλοίωση.

Έξαλλοι είναι οι άνθρωποι του Σύλλα Αιδηψού για την διαιτησία του ματς με τον Προμηθέα 2014 για τον 2ο όμιλο της National League 1.

Οι Πατρινοί επικράτησαν με 85-76 την Κυριακή, με τους ηττημένους να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια, την αγανάκτηση και την απόλυτη διαμαρτυρία τους για την διαιτητική αντιμετώπιση που έτυχε η ομάδα τους όπως χαρακτηριστικά έγραψαν.

«Kύριοι της ΕΟΚ και της ΚΕΔ το μπάσκετ δεν είναι τσίρκο! Το μπάσκετ είναι οι προπονητές, οι αθλητές και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επενδύουν στο άθλημα αυτό. Καλό είναι να το καταλάβετε και να το σεβαστείτε. Η ομάδα μας θα πετύχει τους στόχους της είτε σας αρέσει είτε όχι! Δεν ζητάμε εύνοια μεταχείριση αλλά απαιτούμε ισονομία και ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση

«Προς: ΚΕΔ και ΕΟΚ

Έντονη διαμαρτυρία για τη διαιτητική αλλοίωση στον αγώνα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 – ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ», την Κυριακή 11/10/2026.

Με την παρούσα ανακοίνωση, η διοίκηση του Σύλλα Αιδηψού εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια, την αγανάκτηση και την απόλυτη διαμαρτυρία της για την διαιτητική αντιμετώπιση που έτυχε η ομάδα μας κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Προμηθέα 2014, την Κυριακή 11/10/2026 και ώρα έναρξης 14:00 στο γήπεδο Promitheas Park.

Δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες της διαιτητικής τριάδας Λιότσιος – Νάστος - Μποτάνο που με τις αποφάσεις της καθόρισε άμεσα την εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Η έλλειψη ομοιομορφίας στα σφυρίγματα, την συνέπεια στα κριτήρια επαφών που με απόλυτη ανοχή υπέρ της ομάδας του Προμηθέα 2014 αλλά την υπερβολική αυστηρότητα απέναντί μας με αποτέλεσμα τις 7 τεχνικές ποινές, τα 3 αντιαθλητικά φάουλ και το 1 disruptive φάουλ, η συνεχόμενη παρατήρηση σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία από την ομάδα μας σε σχέση με απόλυτη ανοχή στις διαμαρτυρίες της αντίπαλης ομάδας, η επιλεκτική χρήση ή μη του IRS σε κρίσιμες αποφάσεις του αγώνα και πολλά άλλα λάθη που θα δημοσιοποιηθούν με βίντεο. Αποκορύφωμα ήταν ότι στο τέλος του αγώνα οι διαιτητές αποχώρησαν χωρίς να μας χαιρετήσουν και να τους ευχαριστήσουμε για την «ισόνομη» αντιμετώπιση που είχαν και κατευθύνθηκαν απευθείας στα αποδυτήρια.

Ως Σύλλας Αιδηψού, εκπροσωπούμε ένα μικρό μέρος της Ελλάδος αλλά έχουμε αποδείξει διαχρονικά ότι επενδύουμε στο άθλημα πολύ περισσότερο από ομάδες μεγάλων αστικών πόλεων με αμέτρητα παιδιά στις ακαδημίες τους. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο που εκπροσωπεί το άθλημα της καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα και τους θεσμούς του αθλήματος αυτού. Όμως, κύριοι της ΕΟΚ και της ΚΕΔ το μπάσκετ δεν είναι τσίρκο! Το μπάσκετ είναι οι προπονητές, οι αθλητές και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επενδύουν στο άθλημα αυτό. Καλό είναι να το καταλάβετε και να το σεβαστείτε. Η ομάδα μας θα πετύχει τους στόχους της είτε σας αρέσει είτε όχι! Δεν ζητάμε εύνοια μεταχείριση αλλά απαιτούμε ισονομία και ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα.

Η υπομονή μας είναι τεράστια αλλά ως διοίκηση οφείλουμε να προστατεύσουμε την ομάδα μας, την επένδυσή μας και πρώτα απ’ όλα τον ιδρώτα των αθλητών μας με κάθε νόμιμο μέσο. Σύντομα θα δημοσιοποιήσουμε βίντεο με επίμαχες φάσεις του αγώνα για τις οποίες διαμαρτυρόμαστε.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύλλα Αιδηψού»