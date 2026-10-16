ΚΑΕ Ολυμπιακός για Βαρδινογιάννη: «Από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ως πρόεδρος των πράσινων επί μία 20ετία μεγαλούργησε, με την ομάδα του να πανηγυρίζει επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του και πρόσθεσε πως ήταν μια από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.