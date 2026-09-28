Πάπας: Το σχόλιό του στην ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Ο Τζορτζ Πάπας επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό έπειτα από μια διετία με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την έναρξη της εκ νέου συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ο 28χρονος παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους Πειραιώτες και σχολίασε μάλιστα τη σχετική ανάρτηση της ομάδας του λιμανιού στο Instagram, γράφοντας, «Home», θέλοντας ουσιαστικά να τονίσει την επιστροφή στο σπίτι του.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
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