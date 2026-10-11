Παπαδάκης στο Gazzetta: «Αυτά τα σουτ μου αρέσουν, ήταν κάτι μαγικό»

Ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή και αναφέρθηκε στο τελευταίο τρίποντο που έβαλε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Το τρίποντο του Κώστα Παπαδάκη 2.2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης του Περιστερίου κόντρα στον Ηρακλή, ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο 28χρονος παίκτης της ομάδας των Δυτικών Προαστίων, μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του αποτελέσματος κόντρα στον «γηραιό».

Ο διεθνής γκαρντ, παρότι δεν ήταν από τους διακριθέντες του αγώνα 4π. (1/4 τρίποντα, 1/1 βολή), 1 ριμπάουντ, στην κρίσιμη στιγμή ήταν εκεί και παρότι ήταν άστοχος έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έβαλε το πιο «τρελό» και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

«Αυτά τα σουτ μου αρέσουν, ήταν κάτι μαγικό»

«Αυτά τα σουτ μου αρέσουν. Ήταν κάτι μαγικό. Άλλες φορές θα μπει, άλλες φορές δεν θα μπει. Αυτή τη φορά μπήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βοήθησα να κερδίσουμε αυτό το ματς».

Το Περιστέρι δεν ήταν καλύτερο από τον Ηρακλή στην αναμέτρηση, ωστόσο πραγματοποίησε ολική ανατροπή από το -17 και μπόρεσε να... κλέψει τη νίκη στο φινάλε. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον «γηραιό» να είναι μπροστά με +17(35-52), όμως ο Ξανθόπουλος στα αποδυτήρια, ζήτησε από τους παίκτες του να αντιδράσουν και να κάνουν την προσπάθεια για το μεγάλο comeback.

«Κάναμε ένα μεγάλο comeback και, σε μια κακή μας μέρα»

«Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής έπαιξε πάρα πολύ καλά και έδειχνε να το θέλει περισσότερο από εμάς. Είπαμε στα αποδυτήρια ότι πρέπει να βγάλουμε αντίδραση και να μην τα παρατήσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κάναμε ένα μεγάλο comeback και, σε μια κακή μας μέρα, καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη».

Με τη νίκη επί του Ηρακλή, το Περιστέρι έκανε το 2/2 στην GBL και συνολικά 3/3 σε όλες τις διοργανώσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Η νίκη στην Πάτρα, επί του Προμηθέα, η νίκη επί της Μπάμπεργκ και η ανατροπή επί του Ηρακλή, δείχνει πως και φέτος η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, είναι εδώ για να κυριαρχήσει κάτω από τους δύο μεγάλους και να ανταγωνιστεί τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.

«Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς και δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη νίκη μας στην Πάτρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ καλό momentum, με τρεις συνεχόμενες νίκες, ενώ έχουμε κερδίσει και στην έδρα μας στο Champions League. Πηγαίνουμε στην Ιταλία για να τα δώσουμε όλα και να πετύχουμε μια τεράστια νίκη, που θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση για τη συνέχεια».

Ο Κώστας Παπαδάκης διανύει τη δεύτερη σεζόν του στο Περιστέρι και είναι από τους λίγους παίκτες που παρέμειναν από το περσινό ρόστερ και ξέρει πολύ καλά τι χρειάζεται η ομάδα, προκειμένου να συνεχίσει να... τρυπάει το ταβάνι της.

«Θεωρώ ότι το ταβάνι μας πρέπει να το τρυπάμε κάθε μέρα»

«Δεν ξέρω πού θα βρισκόμαστε στο τέλος. Σίγουρα, το πρωτάθλημα, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι ακόμα πιο δύσκολο φέτος. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί. Σήμερα, η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά, αλλά κρατάμε την τρομερή αντίδραση που βγάλαμε. Θεωρώ ότι το ταβάνι μας πρέπει να το τρυπάμε κάθε μέρα, είτε με λέγεται προπόνηση είτε αγώνας. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο».



