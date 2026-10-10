Δείτε τι έγινε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» έως την τελική επικράτηση του Περιστερίου.

Το Περιστέρι επέστρεψε από το -17, οδήγησε το ματς με τον Ηρακλή στην παράταση και κατάφερε να φτάσει στην τελική επικράτηση με 91-89.

Αν μη τι άλλο το παιχνίδι ήταν άκρως δραματικό στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Λεκιού να δίνει σε πρώτη φάση προβάδισμα νίκη στον Ηρακλή με 89-88 ύστερα από τρομερό κάρφωμα.

Όμως το Περιστέρι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και ο Κώστας Παπαδάκης ο οποίος με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το τελικό σκορ με την 2η νίκη της ομάδας του σε ισάριθμα ματς.