Περιστέρι - Ηρακλής 91-89: Το δραματικό φινάλε με το τρίποντο νίκης του Παπαδάκη
Το Περιστέρι επέστρεψε από το -17, οδήγησε το ματς με τον Ηρακλή στην παράταση και κατάφερε να φτάσει στην τελική επικράτηση με 91-89.
Αν μη τι άλλο το παιχνίδι ήταν άκρως δραματικό στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Λεκιού να δίνει σε πρώτη φάση προβάδισμα νίκη στον Ηρακλή με 89-88 ύστερα από τρομερό κάρφωμα.
Όμως το Περιστέρι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και ο Κώστας Παπαδάκης ο οποίος με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το τελικό σκορ με την 2η νίκη της ομάδας του σε ισάριθμα ματς.
Δείτε τα όσα έγιναν στο τέλος
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