Ο Νίκος Καρφής γράφει για την αποκαρδιωτική εμφάνιση κόντρα στον Άρη, αλλά και τα όσα αισχρά έγιναν στη SUNEL Arena στο ματς του Ολυμπιακού με την Εφές.

Η ΑΕΚ γνώριζε πριν πάει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ανέβει επίπεδο φέτος με σημαντικές επενδύσεις, εντυπωσιακό ρόστερ και Σπανούλη στην άκρη του πάγκου.

Άρα έπρεπε να είναι σοβαρή, σκληρή και στις δύο μεριές του παρκέ και εύστοχη για να είναι ανταγωνιστική. Όμως ο Άρης έδειξε από τα πρώτα λεπτά που μπήκε αποφασισμένος πως θα έχει εύκολο έργο.

Το στενάχωρο στην περίπτωση της Ένωσης είναι πως σε κανένα σημείο της αναμέτρησης δεν ένιωσες πως μπορεί η ΑΕΚ στη διεκδίκηση του ματς. Όπως είπε και ο Ντράγκαν Σάκοτα στο τέλος του ματς, η Βασίλισσα έχει πολύ δουλειά μπροστά της και πρέπει να ανέβει πολλά επίπεδα το επόμενο διάστημα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το βράδυ της Παρασκευής είδαμε και τα όσα αισχρά έγιναν στη SUNEL Arena.

Κάκιστη ΑΕΚ χωρίς νεύρο και οι 56 πόντοι από τον πάγκο του Άρη

Μπορεί η Ένωση να έκανε ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα κόντρα στη Σαλόν και να μπήκε με νίκη στο BCL, αυτό όμως δεν σημαίνει πως η εμφάνιση της ήταν αυτή που έπρεπε. Η ΑΕΚ έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε... πορτοφόλι με τους Φινλανδούς χάρη στον Μπάρτλεϊ και την εξυπνάδα των Κατσίβελη-Ερτέλ στην τελευταία φάση.

Αλλά κόντρα σε μια ομάδα όπως ο Άρης, δεν φτάνει να είσαι μέτριος. Πρέπει να είσαι σχεδόν τέλειος για να μπορέσεις να σταθείς. Και η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών στο Αλεξάνδρειο στο Nick Galis Hall.

Αρχικά δεν μπόρεσε ποτέ να ματσάρει το physical game των παικτών του Άρη, δεν μπόρεσε να κατεβάσει τον ρυθμό του ματς, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πατά το γκάζι και να τρέχει στον αιφνδιασμό για... πλάκα. Ο Άρης πήρε 15 πόντους από τον αιφνιδιασμό, η ΑΕΚ μόλις 6.

Εκεί που θέλω να σταθώ είναι οι 56 πόντοι που δέχθηκε από τους παίκτες του Άρη που ήρθαν από τον πάγκο, ενώ η Ένωση βρήκε μόλις 22 από τους bench players. Κάτι που δείχνει και τη διαφορά στο βάθος του ρόστερ.

Και ειδικά τώρα που η ΑΕΚ έπαιξε χωρίς τα δύο καλύτερα τεσσάρια, τους Μπράουν και Γουίλιαμς. Αλλά και χωρίς τον backup σέντερ της, τον Φίζελ.

Η Ένωση έχει ελαφρυντικά πως αγωνίστηκε χωρίς τρεις σημαντικούς ψηλούς. Όλοι ξέρουν πως η προετοιμασία της ήταν η πίο δύσκολη των τελευταίων ετών με τόσα προβλήματα που είχε η ομάδα, ενώ αρκετές μέρες δεν μπορούσε να κάνει καλά-καλά προπόνηση.

Αλλά όλα αυτά δεν δικαιολογούν την αποκαρδιωτική εικόνα κόντρα στον Άρη και την ήττα με 30 πόντους διαφορά. Τα καμπανάκια χτύπησαν ξανά! Τέτοια αστοχία σε ματς δύσκολα θυμάμαι.

Η ΑΕΚ τελείωσε το ματς με 16/57 σουτ, ενώ στο ημίχρονο είχε 6/30. Με τέτοια νούμερα είναι σίγουρα πως θα διασυρθείς σε μια έδρα όπως το Αλεξάνδρειο και κόντρα σε μια ομάδα όπως ο φετινός Άρης. Μόνο ο Τζόζεφ προσπάθησε να σταθεί στο ύψος της περίστασης. Ο Τζόζεφ δείχνει πως είναι μια μεταγραφή που θα βγει στην ΑΕΚ, έχει εξαιρετικά στοιχεία και εύκολους πόντους κοντά στο καλάθι.

Η ομάδα του Σάκοτα καλείται να βελτιωθεί, να εξελίξει το παιχνίδι της, να βρει συνεργασιες γιατί ο ανταγωνισμός σε Ελλάδα και Ευρώπη θα είναι τεράστιος. Απαγορεύεται να επαναληφθεί τέτοια εμφάνιση.

Όταν σε φιλοξενούν πρέπει να το σέβεσαι

Πάμε και στα όσα αισχρά έγιναν στη SUNEL Arena στο ματς του Ολυμπιακού με την Εφές. Έχω τοποθετηθεί και σε παλιά blogs. Δεν συμφωνούσα και δεν συμφωνώ με την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό.

Και στην πρώτη εμφάνιση των Πειραιωτών στη SUNEL Arena, είδαμε ασχήμιες στην έδρα της ΑΕΚ. Oρισμένοι οπαδοί των ερυθρόλευκων δεν σεβάστηκαν την φιλοξενία και έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των φιλάθλων της Ένωσης, ενώ έδειξαν πως δεν σέβονται ακόμα και νεκρούς με όσα γράφτηκαν.

Τα όρια έχουν ξεπεραστεί. Σε μια χώρα που έχει χαθεί η μπάλα, σε μια χώρα που απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες γιατί είμαστε ανίκανοι να διοργανώσουμε ένα μεγάλο γεγονός με φίλους και των δύο ομάδων (αν αυτές ανήκουν στις μεγάλες). Με τελευταίο παράδειγμα το Super Cup στο Περιστέρι. Δυστυχώς το θέμα είναι σοβαρό.

Κάποτε πρέπει να παρθούν σοβαρά μέτρα σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα δεν πάνε καλά! Όταν δεν σέβεσαι ούτε νεκρούς, εκεί το πράγμα ξεφεύγει!

Τα όσα έγιναν στην SUNEL Arena είναι αισχρά και πρέπει οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά! Δεν φτάνει στο να αποκατασταθούν οι ζημιές. Πρέπει οι υπεύθυνοι αυτών των πράξεων να μην ξαναπατήσουν στο γήπεδο. Είναι πολύ σκληρό για την ΑΕΚ να βλέπει το... σπίτι της να βανδαλίζεται.

Η ΑΕΚ έχει μια πολύ δύσκολη σεζόν μπροστά της και το γεγονός πως ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί το γήπεδο της, είναι μια... εξίσωση που δείχνει άλυτη. Δεν ξέρω αν μπορεί να εγγυηθεί κάποιος ότι τα πράγματα θα ηρεμήσουν, δεν το πιστεύω.

Στο επόμενα ματς του Ολυμπιακού αν έχουμε τα ίδια τι θα γίνει; Όταν φιλοξενείς κάποιον, πρέπει να το σέβεται. Οι περισσότεροι το έκαναν. Δεν θέλω να τσουβαλιάζω. Αλλά ορισμένοι φίλοι των ερυθρόλευκων έδειξαν πως δεν μπορούν να το σεβαστούν ή δεν θέλουν. Πολλά είναι θέμα παιδείας.

Η ΑΕΚ στο τέλος βγαίνει ζημιωμένη από όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και ελπίζω όλοι να έχουν καταλάβει πως χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Και είναι στενάχωρο να παίξει όλη τη σεζόν της η Βασίλισσα με ένα... μαύρο σύννεφο από πάνω. Με μια κατάσταση περίεργη στη SUNEL Arena. O κόσμος της ΑΕΚ είναι εξαγριωμένος με τα όσα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής.