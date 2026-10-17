Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς έδωσαν σημαντικές λύσεις στη νίκη της ΑΕΚ επί της Μυκόνου στην επιστροφή τους.

Η ΑΕΚ αναγκάστηκε για πολύ καιρό να παίξει χωρίς κλασικό τεσσάρι, αφού έλειπαν λόγω τραυματισμών οι Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς.

Οι δυο τους επέστρεψαν κόντρα στη Μύκονο, στην πρώτη τους φετινή εμφάνιση και ήταν κομβικοί στην πολύ δύσκολη επικράτηση της Ένωσης επί της Μυκόνου.

Με το παιχνίδι τους στη ρακέτα, αποτέλεσαν δύο πόλους που πλήγωσαν την ομάδα του Ζιάγκου που ήταν αξιόμαχη στη SUNEL Arena, αλλά η πολυφωνία της ΑΕΚ έκανε τη διαφορά.

Ο Γουίλιαμς είχε 10 πόντους, 3/6 δίποντα, 4/6 βολές 2 ριμπάουντ και 6 στο ranking (έμεινε 23:53 λεπτά στο ματς. Ο Μπράουν από την πλευρά του μέτρησε 12 πόντος, 4/5 δίποντα, 1.2 τρίποντα, 1/3 βολές, 2 ριμπάουντ και 1 μπλοκ, αλλά και 8 στην αξιολόγηση (έμεινε 16:18 λεπτά στο παρκέ).