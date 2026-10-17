ΑΕΚ: Τι έκαναν οι Μπράουν και Γουίλιαμς στην επιστροφή τους στη δράση
Η ΑΕΚ αναγκάστηκε για πολύ καιρό να παίξει χωρίς κλασικό τεσσάρι, αφού έλειπαν λόγω τραυματισμών οι Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς.
Οι δυο τους επέστρεψαν κόντρα στη Μύκονο, στην πρώτη τους φετινή εμφάνιση και ήταν κομβικοί στην πολύ δύσκολη επικράτηση της Ένωσης επί της Μυκόνου.
Με το παιχνίδι τους στη ρακέτα, αποτέλεσαν δύο πόλους που πλήγωσαν την ομάδα του Ζιάγκου που ήταν αξιόμαχη στη SUNEL Arena, αλλά η πολυφωνία της ΑΕΚ έκανε τη διαφορά.
Ο Γουίλιαμς είχε 10 πόντους, 3/6 δίποντα, 4/6 βολές 2 ριμπάουντ και 6 στο ranking (έμεινε 23:53 λεπτά στο ματς. Ο Μπράουν από την πλευρά του μέτρησε 12 πόντος, 4/5 δίποντα, 1.2 τρίποντα, 1/3 βολές, 2 ριμπάουντ και 1 μπλοκ, αλλά και 8 στην αξιολόγηση (έμεινε 16:18 λεπτά στο παρκέ).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.