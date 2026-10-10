Δείτε τα highlights από τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δόξα Λευκάδας για την 2η αγωνιστική της GBL.

Ο ΠΑΟΚ που αγωνίστηκε χωρίς Όσμαν, Καλάθη και Μοτιεγιούνας, δεν χρειάστηκε να πατήσει το πόδι στο γκάζι μέχρι να φτάσει στην τελική επικράτηση απέναντι στην Δόξα Λευκάδας.

Ο Μήτρου Λονγκ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ είχε μια «γεμάτη» εμφάνιση ενώ ακολούθησαν οι Ταϊρί (16π.) και Γκρέι (12π.)

Για την Δόξα Λευκάδας ξεχώρισαν οι Χάρμον (21π.) και Ρομπινσον (14π.)