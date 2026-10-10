Η ΑΕΚ δυσκολεύεται πολύ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Άρη και σουτάρει με 6/30.

Ο Άρης έχει κυριαρχήσει στο πρώτο ημίχρονο στο Nick Galis Hall κόντρα στην ΑΕΚ και προηγείται με 42-21. Η ομάδα του Σάκοτα δυσκολεύεται πολύ και στις δυο μεριές του παρκέ και αντιμετωπίζει προβλήματα με την άμυνα του συνόλου του Σπανούλη.

Η Ένωση έχει στο πρώτο ημίχρονο 6/30 σουτ κάτι που δικαιολογεί και το +21 του Άρη. Τσαλμπούρης και Ερτέλ έχουν πάρει από 5 σουτ, με τον Γάλλο να ευστοχεί στα δύο από αυτά.

Ο πιο εύστοχος παίκτης της Ένωσης είναι ο Τζόζεφ με 2/4 σουτ και 7 πόντους, όντας δεύτερος σκόρερ της ΑΕΚ στο ματς πίσω από τον Ερτέλ που έχει 8. Δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στο ματς η ομάδα του Σάκοτα.