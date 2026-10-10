Δείτε την 12άδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη στο Αλεξάνδρειο (17:30, ΣΚΑΪ, live Gazzetta).

Mετά τις νίκες επί του Αμαρουσίου και της Σαλόν σε GBL και BCL αντίστοιχα, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Αλεξάνδρειο (10/10, 17.30, ΣΚΑΪ) κόντρα στον Άρη για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Ένωση έκανε γνωστή την εξάδα ξένων που επέλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα και αποτελείται από τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Τζόζεφ, Νόλεϊ και Πίνκνεϊ.

Για άλλη μια φορά έμειναν εκτός οι τρεις ψηλοί της Γουίλιαμς, Φίζελ και Μπράουν που δεν έχουν ξεπεράσει τα θέματα τραυματισμών.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ.