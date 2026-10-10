Νίκολς: «Jesus Christ...»
Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε 35 λεπτά και είχε 33 πόντους με 9/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 6/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 λάθη.
«Jesus Christ... Το παιχνίδι ήταν τρελό. Μιλήσαμε ο ένας στον άλλον. Πνευματικά ήμασταν εδώ. Ο κόουτς μας φώναξε λίγο στο ημίχρονο και βγήκαμε την 3η περίοδο και μειώσαμε την διαφορά. Στη συνέχεια πήραμε το μομέντουμ και φτάσαμε έως την παράταση» είπε μετά το τέλος του αγώνα και συνέχισε:
«Δείχνουμε χαρακτήρα, έχει χαρακτήρα όλος ο οργανισμός και πιστεύουμε ο ένας στον άλλον» ενώ για το νικητήριο τρίποντο του Κώστα Παπαδάκη ο οποίος έως εκείνο το σημείο είχε 0/3 τρίποντα, είπε: «Είναι ο αρχηγός μας, τον εμπιστευόμαστε και ο καλύτερο σουτέρ της ομάδας. Ξέραμε ότι δεν είχε το καλύτερο παιχνίδι σήμερα, αλλά ο κόουτς του έδειξε εμπιστοσύνη και μας χάρισε τη νίκη».
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