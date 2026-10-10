Απίθανες δηλώσεις από τον Βασίλη Ξανθόπουλο, μετά τη νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι στο «Ανδρέας Παπανδρέου», χάρη σε τρίποντο του Παπαδάκη, το Περιστέρι κέρδισε με 91-89 τον Ηρακλή. Οι Περιστεριώτες έκαναν το 2/2 στην Greek Basketball League, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη επί του Προμηθέα.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Βασίλης Ξανθόπουλος, έκανε συγκλονιστικές δηλώσεις. Ο Έλληνας προπονητής, είπε ότι η ομάδα του... έκλεψε το παιχνίδι, έδωσε συγχαρητήρια στον Ηρακλή, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Ο Ξανθόπουλος είπε

«Αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στον Ηρακλή, άξιζε τη νίκη παραπάνω από εμάς, είναι ξεκάθαρο. Εμείς κλέψαμε το παιχνίδι. Ξέρεις, σε τέτοια παιχνίδια, όταν είσαι τόσο πίσω, λες, ότι μπορείς να το γυρίσεις, αλλά όταν το γυρνάς ή περνάς μπροστά δεν είναι τόσο εύκολο. Τι να πω, ένα μεγάλο respect στα παιδιά μας, δείξανε τρομερό χαρακτήρα, αλλά αυτό που τους ζητάω, είναι αυτό που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο με το intensity που είχαμε, να το κάνουν από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί χωρίς τον κόσμο δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αξίζουν πολλά μπράβο και συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια στον Ηρακλή και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα».