Μπάρτλεϊ: Στην καλύτερη πεντάδα της πρεμιέρας του BCL o MVP της ΑΕΚ

Ο MVP της ΑΕΚ κόντρα στη Σαλόν, Φρανκ Μπάρτλεϊ συμπεριλήφθηκε στην πρώτη Team of the Week του BCL.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη Σαλόν, Φρανκ Μπάρτλεϊ, που σταμάτησε στους 27 πόντους πραγματοποιώντας μια εμφάνιση MVP, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Ο βραβευμένος ως κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν Αμερικάνος γκαρντ έδειξε την κλάση του, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 8/17 σουτ (3/8 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και βαθμολογία 23 στην αξιολόγηση.

Τα υπόλοιπα μέλη της πρώτης κορυφαίας πεντάδας του BCL ήταν οι Μοχάμεντ Ντιαρά της Σολέ, Γκίτις Ρατζεβίτσιους της Ρίτας, Καλίφ Μπατλ της Τσιμπόνα και Γουίλι Ερνανγκόμεθ της Μάλαγα.