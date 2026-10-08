Μπάρτλεϊ: Στην καλύτερη πεντάδα της πρεμιέρας του BCL o MVP της ΑΕΚ

Μπάρτλεϊ: Στην καλύτερη πεντάδα της πρεμιέρας του BCL o MVP της ΑΕΚ

Θοδωρής Σανιδάς
Μπάρτλεϊ: Στην καλύτερη πεντάδα της πρεμιέρας του BCL o MVP της ΑΕΚ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο MVP της ΑΕΚ κόντρα στη Σαλόν, Φρανκ Μπάρτλεϊ συμπεριλήφθηκε στην πρώτη Team of the Week του BCL.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη Σαλόν, Φρανκ Μπάρτλεϊ, που σταμάτησε στους 27 πόντους πραγματοποιώντας μια εμφάνιση MVP, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Ο βραβευμένος ως κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν Αμερικάνος γκαρντ έδειξε την κλάση του, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 8/17 σουτ (3/8 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και βαθμολογία 23 στην αξιολόγηση.

Τα υπόλοιπα μέλη της πρώτης κορυφαίας πεντάδας του BCL ήταν οι Μοχάμεντ Ντιαρά της Σολέ, Γκίτις Ρατζεβίτσιους της Ρίτας, Καλίφ Μπατλ της Τσιμπόνα και Γουίλι Ερνανγκόμεθ της Μάλαγα.

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα