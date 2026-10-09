O Άρης Ποΐλας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα συλληπητήρια της στους οικείους του.

Μία σπουδαία μορφή για τον Ολυμπιακό έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 74 ετών. Ο Άρης Ποΐλας ήταν έναν από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους για την ομάδα βόλεϊ των Πειραιωτών τη δεκαετία του '80.

Διετέλεσε έφορος της ομάδας και είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Ολυμπιακό, ενώ στη συνέχεια ο Σωκράτης Κόκκαλης, τον έχρισε έφορο στην ομάδα ποδοσφαίρου, όπου μαζί της κατέκτησε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα συλληπητηριά της στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Άρη Ποΐλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Ο Άρης Ποΐλας υπηρέτησε με αφοσίωση τον Ολυμπιακό, προσφέροντας σημαντικά στον σύλλογο τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», αναφέρει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ