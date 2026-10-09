Πένθος στον Ολυμπιακό: Πέθανε ο Αρης Ποΐλας

Η οικογένεια του Ολυμπιακού πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Αρης Ποΐλας

Μία σπουδαία μορφή στην ιστορία του Ολυμπιακού δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσα μας. Ο λόγος για τον Αρη Ποΐλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών έπειτα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Πρόκειται για έναν από τους ανθρώπους της ομάδας βόλεϊ των Πειραιωτών τη δεκαετία του '80 όπου ήταν έφορος της ομάδας και είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Ολυμπιακό και λόγω της επιτυχίας του εκεί, ο Σωκράτης Κόκκαλης, τον έχρισε έφορο στην ομάδα ποδοσφαίρου και ήταν στο πλάι της όταν κατέκτησε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Άρη Ποΐλα, ο οποίος διετέλεσε παράγοντας της ομάδας μας, υπηρετώντας την με πάθος και αφοσίωση.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».