Η νέα πενταετής συμφωνία με τον ΣΚΑΙ ανεβάζει κατακόρυφα την τηλεοπτική αξία της Greek Basketball League - 49 εκατ. ευρώ η μεικτή αξία του συμβολαίου και περίπου 39 εκατ. ευρώ το καθαρό ποσό.

Η Greek Basketball League περνά σε μια νέα οικονομική εποχή, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα να καταγράφουν σημαντική άνοδο μέσα σε λίγα χρόνια, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta. Η νέα πενταετής συμφωνία με τον ΣΚΑΪ, συνολικής μεικτής αξίας 49 εκατ. ευρώ, αλλά με το καθαρό ποσό μετά τις προβλεπόμενες κρατήσεις να διαμορφώνεται περίπου στα 39 εκατ. ευρώ, δημιουργεί νέα δεδομένα για το πρωτάθλημα και τις ομάδες του. Η πορεία αυτή γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη αν δούμε αναλυτικά τις σεζόν και τα ποσά από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 μέχρι το μακρινό 2030-2031.

Στην περίοδο της ΕΡΤ, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL διαμορφώθηκαν στα 5.370.000 ευρώ μεικτά για τη σεζόν 2022-2023, ενώ το ίδιο ποσό, 5.370.000 ευρώ μεικτά, ίσχυσε και για τη σεζόν 2023-2024. Στη συνέχεια υπήρξε μικρή αύξηση, με τα δικαιώματα να φτάνουν τα 5.500.000 ευρώ μεικτά για τη σεζόν 2024-2025 και να παραμένουν στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή 5.500.000 ευρώ μεικτά, για τη σεζόν 2025-2026.

Από τη σεζόν 2026-2027 ξεκινά η νέα εποχή με τον ΣΚΑΪ. Το καθαρό ποσό ανεβαίνει στα 6.350.000 ευρώ, ενώ την επόμενη σεζόν, 2027-2028, φτάνει τα 7.350.000 ευρώ. Η άνοδος συνεχίζεται για τη σεζόν 2028-2029, όταν το καθαρό ποσό διαμορφώνεται στα 8.000.000 ευρώ.

Η κορύφωση έρχεται στις δύο τελευταίες σεζόν της συμφωνίας. Για την αγωνιστική περίοδο 2029-2030, τα καθαρά τηλεοπτικά έσοδα ανέρχονται στα 8.500.000 ευρώ, ενώ το ίδιο ποσό, 8.500.000 ευρώ καθαρά, προβλέπεται και για τη σεζόν 2030-2031.

Η διαδρομή, επομένως, είναι ξεκάθαρη. Από τα 5,37 εκατ. ευρώ μεικτά της ΕΡΤ τη σεζόν 2022-2023, η GBL περνά στα 5,5 εκατ. ευρώ μεικτά τη σεζόν 2025-2026 και από εκεί στα 6,35 εκατ. ευρώ καθαρά τη σεζόν 2026-2027, για να φτάσει στα 8,5 εκατ. ευρώ καθαρά στις σεζόν 2029-2030 και 2030-2031.

Εδώ, ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική οικονομική λεπτομέρεια που πρέπει να επισημανθεί. Τα ποσά της περιόδου της ΕΡΤ που αναφέρονται παραπάνω είναι μεικτά, ενώ τα ποσά της νέας συμφωνίας με τον ΣΚΑΙ είναι καθαρά. Συνεπώς, δεν πρόκειται για απολύτως όμοια βάση σύγκρισης.

Η νέα συμφωνία με τον ΣΚΑΙ

Η νέα συμφωνία έχει μεικτή συνολική αξία 49 εκατ. ευρώ για την πενταετία. Από αυτό το ποσό προκύπτουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και παρακρατήσεις, μεταξύ των οποίων 10% υπέρ της Αστυνομίας, 8% υπέρ του ΕΣΑΚΕ και 3% υπέρ της ΕΟΚ, καθώς και η φορολογική παρακράτηση. Με βάση αυτά, το καθαρό ποσό που απομένει διαμορφώνεται περίπου στα 39 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη των ετήσιων ποσών δείχνει και τη δυναμική της συμφωνίας: 6,35 εκατ. ευρώ καθαρά το 2026-2027, 7,35 εκατ. ευρώ το 2027-2028, 8 εκατ. ευρώ το 2028-2029 και 8,5 εκατ. ευρώ τόσο το 2029-2030, όσο και το 2030-2031. Δεν πρόκειται, δηλαδή, απλώς για μια νέα συμφωνία, αλλά για μια συμφωνία με ξεκάθαρη ανοδική πορεία μέσα στην πενταετία.

Για τη GBL, το συγκεκριμένο deal σημαίνει πάρα πολλά, καθώς θα αποτελέσει μια ισχυρότερη βάση για τα επόμενα χρόνια, όσον αφορά τα έσοδα των ομάδων. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για το πρωτάθλημα και τις ομάδες του, επομένως η αύξησή τους μπορεί να επηρεάσει συνολικά το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι το αυξημένο τηλεοπτικό έσοδο να μετατραπεί σε συνολική αναβάθμιση του προϊόντος, πιο ανταγωνιστικές ομάδες, καλύτερες συνθήκες παραγωγής, ισχυρότερη προβολή, μεγαλύτερη εμπορική αξία και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το κοινό.

Η GBL, με τη νέα συμφωνία, αφήνει πίσω της την εποχή των 5,37-5,5 εκατ. ευρώ μεικτών τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ΕΡΤ και περνά σε ένα νέο μοντέλο, όπου η συμφωνία με τον ΣΚΑΙ φτάνει συνολικά τα 49 εκατ. ευρώ μεικτά στην πενταετία, με περίπου 39 εκατ. ευρώ καθαρά, και με τα ετήσια καθαρά έσοδα να ανέρχονται στα 8,5 εκατ. ευρώ στις δύο τελευταίες σεζόν.

Η εκτόξευση των τηλεοπτικών της GBL δεν αποτυπώνεται μόνο στο συνολικό ποσό της συμφωνίας, αλλά κυρίως στην πορεία των αριθμών από σεζόν σε σεζόν που δείχνει ότι το ελληνικό πρωτάθλημα μπαίνει σε μια νέα οικονομική κλίμακα.

