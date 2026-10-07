Σακίρα και Ζεράρ Πικέ συναντήθηκαν ξανά, στα δικαστήρια βέβαια, καθώς η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλει να επενεξετάσει τη συμφωνία του χωρισμού τους, κυρίως λόγω των παιδιών τους.

Σακίρα και Ζεράρ Πικέ ακολουθούν από το 2022 χωριστούς δρόμους, λόγω απιστίας από την πλευρά του Ισπανού πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα, ενώ μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μίλαν και τον Σάσα.

Η αγαπημένη Κολομβιανή σταρ, κατοικεί στο Μαϊάμι με τα δύο της παιδιά, τα οποία για να παιρνούν χρόνο με τον πατέρα τους, χρειάζεται να κάνουν και υπερατλαντικό ταξίδι.

Αυτό ακριβώς θέλει να αλλάξει η Σακίρα, η οποία συναντήθηκε με τον Ισπανό στο δικαστήριο της Βαρκελώνης την Τρίτη (6/10), με στόχο να επανεξετάσουν τη συμφωνία που αφορά τα παιδιά τους και πιο συγκεκριμένα, τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η εφημερίδα «El Pais», η δημοφιλής καλλιτέχνιδα δεν έχει σκοπό να μειώσει τον χρόνο που ο Πικέ βλέπει τα παιδιά, αλλά ζητά να είναι ο πατέρας εκείνος που θα ταξιδεύει στο Μαϊάμι, ώστε να αποφεύγουν τα παιδιά τις σύντομες υπερατλαντικές πτήσεις, οι οποίες διαταράσσουν το πρόγμαμμά τους, αλλά και το βιολογικό τους ρολόι λόγω της διαφοράς ώρας.