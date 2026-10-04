Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, η ΚΑΕ Ηρακλής παρουσίασε τη νέα της μασκότ και είναι θρυλική «Χάιδω», από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες των φίλων του Ηρακλή!

Η αποκάλυψη έγινε επτά λεπτά πριν το τζάμπολ της πρεμιέρας της Basket League απέναντι στον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και μάλιστα υπό το βλέμμα της θρυλικής «Χάιδως», της εξαιρετικά αγαπητής φίλης του Ηρακλή η οποία πολλές φορές συγκίνησε με το πάθος της, τον λόγο της αλλά και την πίστη της στον σύλλογο.

Κι έτσι, με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, η ΚΑΕ Ηρακλής επέλεξε μια γιαγιά με το όνομα «Χάιδω» για νέα μασκότ της ομάδας.