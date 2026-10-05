Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού που ζήτησε ο Προμηθέας για την απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου.

Απαγορευτικό εξέδωσε εκ νέου η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στον Προμηθέα, στην αίτηση ανάκλησης που κατέθεσε για να λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League!

Παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, στις 9 Ιουλίου η ΕΕΑ ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ομάδας της Πάτρας, που ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην GBL όντας η μοναδική ΚΑΕ χωρίς το έγγραφο συμμετοχής για το οποίο «τρέχουν» όλες οι ομάδες για αρκετούς μήνες.

Από το Πρωτοδικείο πρόσφατα ο Προμηθέας πήρε την προσωρινή διαταγή που σημαίνει πάγωμα των συνεπειών μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση για την ανάκληση του πιστοποιητικού που αφορούσε τη συμμετοχή στο περσινό πρωτάθλημα και τη νομιμότητα της μετοχικής του σύνθεσης.

Με αυτή την απόφαση της προσωρινής διαταγής που πήρε από το Πρωτοδικείο (όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις) ο Προμηθέας πήγε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ζήτησε ανάκληση της απόφασης της 23ης Σεπτεμβρίου που εξέδωσε η ΕΕΑ με την οποία αρνούνταν εκ νέου να εκδώσει πιστοποιητικό συμμετοχής στους Πατρινούς για τη νέα σεζόν!

Μάλιστα, η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού όπως ανακοινώθηκε απέρριψε την αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία που αξίωνε η ομάδα της Πάτρας.

Πλέον, τον λόγο έχει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είτε θα πάρει μια απόφαση που οδηγεί σε αφαίρεση βαθμών (3 έως 5) λόγω της απουσίας του πιστοποιητικού συμμετοχής, είτε θα περιμένει την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Προμηθέας το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση η ομάδα της Πάτρας θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην GBL χωρίς να έχει πιστοποιητικό, σε αντίθεση με τις άλλες 13 ΚΑΕ στις οποίες η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το χορήγησε κανονικά.

