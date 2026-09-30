Μπουρούσης: «Κανένας προσβλητικός χαρακτηρισμός και καμία προσπάθεια απαξίωσης δεν πρόκειται να με απομακρύνει από την Καρδίτσα»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Γιάννης Μπουρούσης στη δήλωσή του, απαντώντας στον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Α.Σ.Καρδίτσας, κ. Βασίλειος Τσιγάρας, κατά τη συνέντευξη Τύπου που ανέφερε το όνομά του.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε η Καρδίτσα ενόψει της νέας σεζόν, ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Α.Σ.Καρδίτσας, κ. Βασίλειος Τσιγάρας, αναφέρθηκε στον Γιάννη Μπουρούσης.

Ο πρώην μπασκετμπολίστα με δήλωσή του, απάντησε στον αντιπρόεδρο της ομάδας, για την αήθη και απρόκλητη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Μπουρούσης:

«Με μεγάλη έκπληξη ενημερώθηκα για την αήθη και απρόκλητη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον μου ο πρώην Προέδρος και νυν αντιπρόεδρος της ΚΑΕ. Α.Σ.Καρδίτσας, κ. Βασίλειος Τσιγάρας, κατά τη συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της προηγούμενης αγωνιστικης περιοδου και την παρουσίαση της νέας αγωνιστικής χρονιάς, παρουσία του προέδρου της ΚΑΕ, κ.Χρήστου Δεληγιάννη, και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ , κ. Βασίλειου Μάρκου.

Ο χαρακτηρισμός «τουρίστας» και οι αναφορές σε δήθεν φασιστικές μεθόδους εκ μέρους μου, προσβάλλουν τόσο την προσωπικότητά μου όσο και τη διαχρονική προσφορά μου στον αθλητισμό και στον τόπο μου. Πρόκειται για χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς που θεωρώ συκοφαντικούς και απορρίπτω κατηγορηματικά.

Δεν θα μπω στη διαδικασία να παρουσιάσω την πορεία μου στο μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα. Είναι γνωστή στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορά της. Οφείλω, όμως, να απαντήσω σε συγκεκριμένες κατηγορίες που απαξιώνουν την ανιδιοτελή προσπάθειά μου να στηρίξω τον Α.Σ.Κ. στη διαδρομή του προς την υψηλότερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο κ. Τσιγάρας με αποκάλεσε «τουρίστα», προφανώς επειδή δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην Αθήνα, όπου διαμένω με την οικογένειά μου.

Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν επειδή, στα δεκαεπτα μου χρόνια, έφυγα από το σπίτι και την πόλη μου για να ακολουθήσω το όνειρό μου, να αγωνιστώ σε όλο τον κόσμο και να φτάσω, ανάμεσα σε πολλές άλλες διακρίσεις, στην ύψιστη τιμή να γίνω αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπασκετ.

Όλοι γνωρίζουν πόσο υπερήφανος είμαι για την Καρδίτσα και την καταγωγή μου.

Αν με καθιστά «τουρίστα» το γεγονός ότι, μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής μου καριέρας, αγωνίστηκα ανιδιοτελώς σε δύο ομάδες της πόλης μου και συνέβαλα καθοριστικά στην άνοδό τους, τότε η «ετυμηγορία» της λέξης τουρίστας του κ. Τσιγάρα για το πρόσωπό μου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και απαξιώνει την έμπρακτη προσφορά μου στον τόπο μου.

Ο σημερινός πρόεδρος του Α.Σ.Κ. ο οποίος πριν ακόμα αναλάβει αυτός το 2013 καθήκοντα στη διοίκηση του ΑΣΚ όφειλε να γνωρίζει ότι είχα ξεκινήσει την χορηγική μου συνεισφορά ενώ τοτε έκανα «τουρισμό» στην ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ. ένα από τα αναριθμητα που εκανα το 2018, σε μια κρίσιμη περίοδο για την παραμονή της ομάδας στην Α2, ο «τουρίστας» λοιπόν συνέβαλλε τα μέγιστα ώστε να αποφευχθεί ο υποβιβασμός στη Β΄ Εθνική που αν ειχε συμβεί ο κος Τσιγάρας δεν θα είχε που να δώσει συνέντευξη τύπου .

Θα μπορούσε, επίσης, να τον ενημερώσει για τις επανειλημμένες επισκέψεις του στο σπίτι μου, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Καρδίτσα, προκειμένου να ζητήσει τη βοήθειά μου για το κοινό όραμα: να αποκτήσει η πόλη μας μια ομάδα στην κορυφαία κατηγορία.

Η Καρδίτσα είναι μια πόλη υπερήφανων ανθρώπων, που έχουν μνήμη και αναγνωρίζουν την προσφορά. Η σχέση μου με τους συμπολίτες μου έχει κτιστεί μέσα από πράξεις και δεν μπορεί να ακυρωθεί από προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Αν η αναγνώριση αυτή ενοχλεί τον κ. Τσιγάρα, αυτό είναι δικό του ζήτημα.

Ο κ. Τσιγάρας αναφέρθηκε, επίσης, στην ονοματοδοσία του νέου κλειστού γυμναστηρίου, χαρακτηρίζοντάς την, λάθος της ομάδας.

Οφείλω να υπενθυμίσω στον κ. Τσιγάρα επίσης ότι το νέο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας «Γιάννης Μπουρούσης» ανήκει στον Δήμο και στους δημότες της Καρδίτσας. Ο ΑΣΚ το χρησιμοποιεί βάσει σύμβασης με τον Δήμο και έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στους όρους της, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών υποχρεώσεών, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουν εκπληρωθεί πλήρως και δεν θα βρεθούμε προ εκπληξεών στο προσεχές μέλλον!

Συμπληρώνοντας θα ήθελα να αναφέρω πως η ονοματοδοσία του γηπέδου δεν ήταν απόφαση του ΑΣΚ, ούτε ο σύλλογος είχε σχετική αρμοδιότητα. Ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας. Ο κ. Τσιγάρας ως «δημοκράτης» οφείλει να γνωρίζει τις θεσμικές διαδικασίες και να σέβεται τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Αντίστοιχα, ο Δήμος Καρδίτσας έχει προχωρήσει και στην ονοματοδοσία του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου προς τιμήν της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, μιας αθλήτριας με σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις, που έχει τιμήσει επανειλημμένα την Καρδίτσα και τον ελληνικό αθλητισμό. Και αυτή η επιλογή αποτελεί θεσμική αναγνώριση μιας σημαντικής αθλητικής διαδρομής και της προσφοράς ενός ανθρώπου του τόπου μας. Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι προσωπικές εξυπηρετήσεις ούτε αποφάσεις αθλητικών συλλόγων· είναι επιλογές των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της πόλης, με σκοπό να τιμηθούν πρόσωπα που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον αθλητισμό.

Όσο για τους χαρακτηρισμούς περί φασιστικών συμπεριφορών, τους επιστρέφω στον κ. Τσιγάρα. Όσοι με γνωρίζουν μπορούν να κρίνουν πόσο απέχουν από τον χαρακτήρα και τη στάση ζωής μου.

Είναι, πάντως, αντιφατικό να μου αποδίδει τέτοιες συμπεριφορές και, την ίδια στιγμή, να εκφράζει αδιαφορία για την άποψη των άλλων, επιμένοντας στη δική του θέση για μια απόφαση που έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Η περιφρόνηση της διαφορετικής άποψης και η απαίτηση επιβολής της προσωπικής βούλησης αποτελούν χαρακτηριστικά φασιστικής νοοτροπίας. Ας αναλογιστεί, λοιπόν, μήπως κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.

Θεωρώ ιδιαίτερα δυσάρεστο το γεγονός ότι άνθρωποι που διοικούν έναν αθλητικό οργανισμό με τμήματα υποδομής και ακαδημίες παρέμειναν σιωπηλοί όταν ακούστηκαν τέτοιες προσβολές για έναν άνθρωπο που απουσίαζε και δεν είχε τη δυνατότητα να απαντήσει. Περίμενα από τον πρόεδρο και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που βρίσκονταν στο πάνελ να πάρουν θέση. Στα δικά μου μάτια, η σιωπή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές συνιστά αποδοχή της τοποθέτησης.

Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω ότι η Καρδίτσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Η παρουσία μου στην Αναγέννηση Καρδίτσας και το νέο αθλητικό κέντρο που σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε το στο συντομο μέλλον , με ιδιωτικά κεφάλαια και μαζί με τους συνεργάτες μου, αποτελούν έμπρακτη συνέχεια αυτής της σχέσης. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα έργο που θα αποτελέσει στολίδι για την πόλη μας.

Η συνεισφορά στους συμπολίτες μου και στον τόπο μου, με όσα μέσα διαθέτω, αποτελεί για μένα στάση ζωής. Κανένας προσβλητικός χαρακτηρισμός, κανένας περαστικός από το χώρο και καμία προσπάθεια απαξίωσης δεν πρόκειται να με απομακρύνουν από αυτήν.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μπουρούσης».