I love Karditsa, I love GBL!

O Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον απολογισμό της πρεμιέρας του πιο πολλά υποσχόμενου πρωταθλήματος από πλευράς ενδιαφέροντος και έξτρα ανταγωνισμού και απονέμει τα πρώτα εύσημα της σεζόν.

Καλύτερο ξεκίνημα στην πρωταθληματάρα της πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορίας, με τρεις ματσάρες που διατήρησαν το έπακρο την αγωνία των μπασκετόφιλων μέχρι το τέλος, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα! Εντάξει οι δύο «κολοσσοί» του ελληνικού μπάσκετ, που ξεκίνησαν την σεζόν με μείον δύο βαθμούς λόγω των επεισοδίων και της έντασης στους περυσινούς τελικούς, δεν αντιμετώπισαν καμία σοβαρή αντίσταση, αλλά οι δύο «μεγάλοι» της Θεσσαλονίκης με τις μεγάλες εφετινές φιλοδοξίες, τα χρειάστηκαν, απειλήθηκαν για τα καλά και τελικά ο Άρης ήταν αυτός που βίωσε στο πετσί του τι σημαίνει φέτος να πηγαίνεις στην ενισχυμένη περιφέρεια και να μην εμφανίζεσαι!

Τεράστιο, λοιπόν, το πρώτο credit της στήλης για την Καρδίτσα, αλλά και για το Περιστέρι και θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί, χωρίς υπολείπεται κατά πολύ η υπόκλιση στην μεγάλη προσπάθεια της Μυκόνου, που άγγιξε ένα επίτευγμα που αν ερχόταν, θα είχε πολλαπλάσια αξία από την περυσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Αφήνουμε όμως τους «αιώνιους» που είχαν εύκολο Σαββατοκύριακο και πάμε να δούμε τις μας έκανε εντύπωση στα υπόλοιπα γήπεδα.

Ολυμπιακός: Πρώτο ματς με παθητικό κάτω από τους 70 πόντους!

Στο Ιβανώφειο, οι «κυανόλευκοι» μπήκαν πολύ επιθετικά στο παιχνίδι, πίεσαν πολύ την μπάλα, προηγήθηκαν με +11 κι ανάγκασαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ρίξει από την 1 η περίοδο στο παιχνίδι τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ για να βελτιώσει την αμυντική εικόνα της ομάδας του. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο του προβάδισμα λίγο πριν την συμπλήρωση του 14 ου λεπτού κι έκτοτε δεν ξανακοίταξε πίσω (78-68), βγάζοντας σκληράδα και παίρνοντας ώθηση από την άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ηρακλής έμεινε χωρίς καλάθι εντός πεδιάς για 6 λεπτά, σκόραρε από μόλις 4 καλάθια εντός πεδιάς σε καθεμία από τις μεσαίες περιόδους, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κάλυψαν μια συνολική διαφορά 31 πόντων, φτάνοντας μέχρι και το +20, τέσσερα λεπτά πριν από τέλος!

Τα 6 από τα 14 λάθη των «ερυθρόλευκων» στο 4 ο δεκάλεπτο, το επιμέρους 12-2 του «Γηραιού» στο τελευταίο 4λεπτο και η γενικότερη χαλάρωση της ομάδας του, έβγαλε τον Μπαρτζώκα από τα ρούχα του στο τέλος και το τάιμ-άουτ που πήρε στα 32” είχε ως στόχευση να ταρακουνήσει τους παίκτες του. Συμπερασματικά, οι γηπεδούχοι (Λέκιου 19π. & 4ρ.) παίζουν με μεγάλη ενέργεια κι ένταση, προσπαθώντας να κερδίσουν πράγματα από την άμυνα, λόγω της περιορισμένης επιθετικής τους ποιότητας, ενώ η παρουσία του Μιλουτίνοφ (10π., 5ρ., 2ασ. & 2κοψ.) βελτιώνει αισθητά τις αμυντικές δυνατότητες των φιλουξενούμενων.

Παναθηναϊκός: Έκανε το 7/9 με παθητικό κάτω από τους 80 πόντους!

Στο άδειο λόγω τιμωρίας “Telecom Center Athens”, ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με δεκάδα (κατ’ ουσίαν με εννέα παίκτες, γιατί ο Μπάντιο είχε αποφασιστεί να προφυλαχθεί), αλλά δεν τον εμπόδισε να κάνει μία δυνατή προπόνηση που άφησε ικανοποιημένος τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όσον αφορά στο +13 σε πόντους από λάθη των αντιπάλων και στους συνολικά 20 πόντους στον αιφνιδιασμό, νούμερα που αποτυπώνουν την ενέργεια και την διάθεση που έβγαλαν οι παίκτες του στην άμυνα. Κατά τα άλλα, η μπάλα γύρισε, τα ελεύθερα σουτ βγήκαν (48% με 12/25 τριπ.) και η συγκέντρωση κυμάνθηκε σε υψηλό βαθμό (22 ασίστ έναντι μόλις 9 λαθών) για παιχνίδι που έγινε σε άδειες κερκίδες.

Από το τελικό +29 (103-74) απέναντι στον νεοφώτιστο Βίκο, κρατάω την σταθερά καλή παρουσία του Μαντζούκα (10π., 2ρ. & 1κλ. με 2/3 τριπ. σε 25’), τον ρυθμό που βρίσκει σταδιακά ο Χέιζ-Ντέιβις (15π., 3ρ. & 3ασ. σε 24’), καθώς και το πολύ μεστό παιχνίδι του Μωραϊτη (8π. & 10ασ. με 3/5 σουτ), που έμεινε στο παρκέ σχεδόν 24 λεπτά και είχε πολύ σωστές αποφάσεις. Από την μαχητική ομάδα του Θανάση Γιαπλέ, μου άρεσε ο Κεσόν Τζάστις και τα δύο από τα ελληνόπουλα, ο Γιάννης Αγραβάνης (12π. & 3ρ. με 4/6 σουτ 24’) για το physical και κάθετο παιχνίδι του και ο Γιάννης Καρακώστας (10π., 2ρ. & 2ασ. με 2/4 τριπ), που έχει πολύ μπάσκετ μέσα του και φέτος θα έχει επιτέλους την ευκαιρία να το δείξει και να ανοίξει τα μάτια πολλών.

Καρδίτσα: «Προσγείωσε» τον Άρη παίζοντας το παιχνίδι του!

Στο «Γιάννης Μπουρούσης», οι γηπεδούχοι προετοιμάζονταν καιρό για τις ιδιαιτερότητες της πρεμιέρας και η δουλειά του Νίκου Παπανικολόπουλου και των

συνεργατών του πήρε άριστα με τόνο! Και αυτό γιατί μία εντελώς καινούρια ομάδα με 12 νέους παίκτες (μόνο ο Οκόρο έμεινε από το περυσινό ρόστερ, αλλά κι αυτός από τον περασμένο Νοέμβριο είχε τεθεί νοκ-άουτ) και με budget μόλις 770.000 Ευρώ, κατάφερε να κερδίσει στα ίσα τον πολύ ισχυρότερο και με τουλάχιστον 13 φορές ακριβότερο προϋπολογισμό, αντίπαλό της, παίζοντας ακριβώς με τον τρόπο που θέλει ο Σπανούλης να παίζουν οι παίκτες του!

Η κυριαρχία των Θεσσαλών στις περισσότερες μονομαχίες και διεκδικούμενες μπάλες (11 επιθετικά ριμπάουντ, 13 κλεψίματα και 5 τάπες) σε συνδυασμό με το

physicality, το μέγεθος και την αθλητικότητα των παικτών τους, αλλά και την δημιουργία του Γκίκα (9 ασίστ), συνεισέφεραν σε ένα πολύ ελκυστικό τρόπο παιχνιδιού και έδειξαν ότι έχουν δημιουργήσει μία πολύ αξιοπρόσεκτη και ανταγωνιστική ομάδα. Δίπλα στους γνωστούς και μη εξαιρετέους από τις προηγούμενες θητείες τους στο

ελληνικό πρωτάθλημα (ΜακΡέι, Τζάκσον, Οκόρο και Σμιθ), ως μεγάλη αποκάλυψη για τον πολύ κόσμο προέβαλλε η παρουσία του Ζέιβιερ Φράνσις (19π., 9ρ., 3κλ. & 5κοψ. με 7/8 σουτ σε 25’), ο οποίος σκέπασε τα καλάθια με τις 5 τάπες του και κυριάρχησε πλήρως απέναντι στους ψηλούς του Άρη, αφήνοντας εξαιρετικές

εντυπώσεις.

Το τελικό 74-68 (και μάλιστα με ανατροπή από το -10) επί του «θολωμένου αυτοκράτορα», που στήθηκε στην αφετηρία της σεζόν με τεράστιες προσδοκίες, ήταν το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της πρεμιέρας και καταδεικνύει τι θαύματα μπορεί να κάνει μία ομάδα, όταν η αναλογία επιλογών και μπασκετικής στόχευσης, βρεθεί

στο ιδανικό σημείο συνάντησης. Αν εξαιρέσει κανείς τους πρωτεμφανιζόμενους στην GBL, Ρόμπινσον-Ερλ και Λιντέλ, που είχαν μαζι περισσότερους από τους μισούς πόντους της ομάδας τους (39π. & 11ρ.), κανένας εκ των υπολοίπων δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων με τον “Kill Bill”, να κάνει λόγο για χάος και ντροπή και να εκπλήσσεται αρνητικά από την λανθασμένη νοοτροπία των παικτών του!

Ίσως γιατί είδε την ομάδα του να υστερεί σε όλους τους τομείς, που θα έπρεπε να είναι οι πυλώνες της κυριαρχίας της. Και όσοι γνωρίζουν τον Σπανούλη ξέρουν καλά

πόση σημασία δίνει στην μπασκετική απόφαση (21 λάθη)...

ΠΑΟΚ: Συνειδητοποίησε από πρώτο χέρι ότι η «Ρώμη δεν χτίζεται σε μία μέρα»!

Στο κλειστό της Άνω Μεράς, η Μύκονος απέδειξε ότι οι μέτριες εντυπώσεις των φιλικών προετοιμασίας απείχαν αρκετά από την πραγματικότητα και αυτό φάνηκε μετά από την πρώτη εβδομάδα παραμονής και προπονήσεων στο νησί των ανέμων, μετά από 40 μέρες περιπλάνησης. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν σταθερά μπροστά στα πρώτα 23 λεπτά του αγώνα κι έβαλε πολύ δύσκολα στον πολύ πιο έτοιμο ΠΑΟΚ, διεκδικώντας μία νίκη πολλαπλάσιας αξίας από την περυσινή.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» που επιβάλλεται να γίνει πιο σκληρός αμυντικά, απέφυγε την «σφαλιάρα» (88-85) που «έφαγε» ο συμπολίτης του στην πρεμιέρα, όταν ο Αντρέα Τρινκιέρι αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να επιστρατεύσει τους Όσμαν, Καλάθη και Αλεξάντερ στην πεντάδα (τους άφησε στον πάγκο στο ξεκίνημα). Η παραπάνω τριάδα υπέγραψε την ολική επαναφορά της ομάδας τους από το -10, με τον Τούρκο διεθνή forward να πετυχαίνει το τρίποντο που ουσιαστικά έκρινε την

αναμέτρηση στα 24”, μετά από ασίστ του Καλάθη.

Πέραν του εξαιρετικού εξαιρετικού Λοβ (25π. & ρ. με 9/16 σουτ) και του πολύ θετικού Φάντερμπερκ (15π., 5ρ. & 3ας.) οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα ελληνικά

μπασκετικά κατατόπια, ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον πρωτοεμφανιζόμενο, Φίλιππο Τίγκα (7π., 5ασ. & 2κλ. σε 15’). O 23χρονος Κύπριος διεθνής point-guard, μπορεί να μην έχει μεγάλο μπόι, βάζει πολύ αποτελεσματικά τα χέρια του στην μπάλα και δίνει τρομερή ταχύτητα στο παιχνίδι.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι νησιώτες γύρισαν το ματς από την στιγμή που ο Ζιάγκος τον επανέφερε στο ματς στο 33 ο λεπτό με τον πρώην παίκτη του Κεραυνού Λευκωσίας να κάνει την διαφορά σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού στο τελευταίο επτάλεπτο.

Περιστέρι: Όταν η ομαδική λειτουργία είναι σημαντικότερη από την ποιότητα!

Στο «Δημήτριος Τόφαλος», η μεγάλη διαφορά στην ενέργεια που κατέθεσαν οι φιλοξενούμενοι στο 2 ο μέρος, επτά περισσότεροι πόντοι από λάθη (11 κλεψίματα) και η πλήρης κυριαρχία μέσα στο «ζωγραφιστό» ήταν οι βασικοί λόγοι της ολικής επαναφοράς του Περιστερίου που απέφερε ένα πολύ σημαντικό διπλό (94-88). Για μία εντελώς νέα ομάδα, με επτά καινούρια πρόσωπα και με εμφανώς λιγότερο ποιοτικό ρόστερ από πέρυσι, τα μόλις δέκα λάθη εκτός έδρας και οι 22 ασίστ, καταδεικνύουν έναν πολύ υψηλό βαθμό προπονητικής επίδρασης στους παίκτες, το οποίο πιστώνεται ξεκάθαρα στον Βασίλη Ξανθόπουλο.

Οι φιλοξενούμενοι (Νίκολς 21π., 4ρ. & 6ασ.) επικράτησαν με συνοπτικές διαδικασίες στον νευραλγικό τομέα των κατοχών, ενώ η χαώδης διαφορά των βολών (21-48) δεν δικαιολογούνται μόνο από την ασφυκτικά επιθετική τους άμυνα. Ο Προμηθέας (Κουλμπόκα 18π. & 7ρ. & Δίπλαρος 10π. & 7ασ.) έχει αναμφίβολα ποιοτικότερο ρόστερ από πέρυσι, αλλά υστερεί αισθητά στο physical και στο inside game και χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση μέσα στο καλάθι. Με έναν πιο επιδραστικό

ψηλό και με μεγαλύτερη σκληράδα πίσω, θα μπορέσει να δει καλυτερες μέρες.

ΑΕΚ: Έδειξε ότι έχει τον μαχητικό της χαρακτήρα!

Στην “Sunel Arena”, η «Ένωση» έκανε μαθήματα «σκληράδας» στο Μαρούσι (συγκριτικά καλύτερος ο Τουλιάτος με 12π. & 5ρ.) και με τους ψηλούς της (Τζόσεφ τζούνιορ και Πίνκνεϊ συνεισέφεραν 29π. & 14ρ.) να κυριαρχούν στις μάχες της ρακέτας και τους κοντούς να έχουν εξαιρετική δημιουργίας (Ερτέλ, Φλιώνης και Λεκαβίτσιους είχαν μαζί 13 ασίστ), πήρε μία νίκη (91-70) πολύ ευκολότερα του αναμενόμενου, δείχνοντας ότι και φέτος θα είναι δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος. Κι όλα αυτά ενώ ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της, Φρανκ Μπαρτλεϊ (8π.) παρέμεινε για ένα ακόμη παιχνίδι σε ρηχά νερά. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στρέφει πλέον

το βλέμμα της στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Τετάρτης (08/10) με την φινλαδική Βίλπας για το BCL, ελπίζοντας σε επιστροφή κάποιου εκ των τραυματιών, ενώ οι

«κιτρινόμαυροι» των βορείων προαστίων στην προετοιμασία του πολύ σημαντικού ματς που ακολουθεί στην έδρα τους με την Μύκονο.

O Ηλίας Παπαθεοδώρου ελπίζει να έχει στην διάθεσή του τον τραυματία στην κλείδα, Τζόρνταν Γουόκερ αλλά και το τριάρι που θα αντικαστατήσει τον Ρόναλντ Μαρτς, που δεν «κόλλησε», ενώ περιμένει σύντομα και τον Λούντζη, ώστε η ομάδα του να παρουσιάσει την βελτίωση που θέλει στην άμυνα.

Κολοσσός: Εύκολη νίκ με συντήρηση δυνάμεων!

Στην Ρόδο, o Κολοσσός φόρτσαρε όσο χρειαζόταν (2-3 φορές στην διάρκεια του ματς), για να στείλει την διαφορά στο +15 στο 1 ο μέρος και στο +18 στο 2 ο , ώστε να

φτάσει σχετικά ξεκούραστα στην πρώτη νίκη (91-75) της χρονιάς και μάλιστα χωρίς να ξοδέψει πολλές δυνάμεις. Καμπερίδης (12π. & 3ρ. με 4/7 τριπ.) και Ουίλις (21π. & 5ασ. με 5/8 τριπ.) έκαναν θραύση πίσω από τα 6,75, ήταν οι βασικοί παράγοντες που η ομάδα τους τελείωσε το ματς με διψήφιο αριθμό επιτυχημένων τριπόντων (50% με 13/26), διευκολύνοντας από νωρίς το έργο του Άρη Λυκογιάννη, που έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα (εντός με την ρουμανική Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup) να ετοιμάσει ενόψει της Τετάρτης (07/10).

Σε εκτός έδρας πρεμιέρα χωρίς μεγάλη πίεση και σε ματς ου το «πρέπει» ήταν στην πλευρά των γηπεδούχων, η νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας δεν έδειξε ότι μπορούσε να απειλήσει και η αλήθεια είναι χωρίς επιδραστικούς Έλληνες (με εξαίρεση τον Χατζηνικόλα), θα είναι δύσκολο να το κάνει και στην συνέχεια.

Υγ.1: Η αλήθεια είναι ότι το σχόλιο περί «τουριστικής ιδιότητας» του Γιάννη Μπουρούση, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, με ώθησε να παρακολουθήσω προσεκτικά την συνέντευξη Τύπου της θεσσαλικής ΚΑΕ, ώστε να σχηματίσω ιδία άποψη.

Υγ.2: Αν και στο πλαίσιο των ομιλιών ακούστηκαν πολύ ενωτικές κουβέντες για τον αθλητισμό της πόλης (και την προσπάθεια που κάνει ο βετεράνος διεθνής σέντερ με την Αναγέννηση Καρδίτσας), από τον νυν πρόεδρο της ομάδας, Χρήστο Δεληγιάννη, η σχετική ατάκα του νυν μέλους του Δ.Σ., Βασίλη Τσιγάρα, έκλεψε αρνητικά την παράσταση κι έστρεψε για λάθος λόγους την προσοχή στην εκδήλωση.

Υγ.3: Ακόμη κι αν ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση απηχούσε προσωπική άποψη, η οποία δεν εκπροσωπεί την διοίκηση, η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για μνημειώδες «αυτογκόλ» το οποίο έφερε στο προσκήνιο μία κόντρα η οποία πλέον ανήκε στο παρελθόν.

Υγ.4: Ανεξαρτήτως του τι συνέβη μεταξύ τους, ο Μπουρούσης μαζί με κάποιους άλλους Καρδιτσιώτες όπως ο Γιαννούλης και η Ντρισμπιώτη, αποτελούν συνώνυμο του τοπικού αθλητισμού, έχουν προσφέρει τα μέγιστα και τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν συνάδουν σε ανθρώπους με τους οποίους ταυτίζεται όλη η τοπική νεολαία.

Υγ.5: Πολλά συχαρητήρια στην ΚΑΕ Ηρακλής για την καταπληκτική ιδέα όσον αφορά στην νέα μασκότ της ομάδας, τιμώντας στο πρόσωπό της, μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία φιλάθλους της: την γιαγιά Χάιδω. Μακράν η πιο συμπαθητική μασκότ που έχει περάσει.