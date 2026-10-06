Δείτε την ώρα και τα κανάλια των αναμετρήσεων της Μυκόνου κόντρα στη Νεφτσί και του Ηρακλή κόντρα στη MZT Σκοπίων για το FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος ξεκινάει το πρώτο της ευρωπαϊκό ταξίδι στο FIBA Europe Cup, αντιμετωπίζοντας τη Νεφτσί (19:00) στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ για την GBL, θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα στο FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το SporFm TV 2, ενώ θα υπάρχει και LIVE Streaming στο κανάλι της FIBA στο Youtube.



Ο Ηρακλής ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο FIBA Europe Cup, με αναμέτρηση εκτός έδρας. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς αντιμετωπίζει τη MZT Σκοπίων (20:00). Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το SporFm TV 3, ενώ θα υπάρχει και LIVE Streaming στο κανάλι της FIBA στο Youtube.