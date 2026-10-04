Τελείως αλλαγμένη ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή στο Ιβανώφειο ανατρέποντας το σκορ με πρωταγωνιστή τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο και παρά το νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στον Ηρακλή στην πρεμιέρα της GBL στο Ιβανώφειο, επέστρεψε εμφατικά στη δεύτερη περίοδο και πήρε προβάδισμα (36-46) πριν την ανάπαυλα.

Ένα επιμέρους σκορ 2-18 μέχρι και το 15ο λεπτό της αναμέτρησης για το 27-33 ήταν που έθεσε τις βάσεις με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να ξεχωρίζει σε αυτό το «ερυθρόλευκο» σερί με 10 δικούς του πόντους εκ των οποίων είχε 2/2 τρίποντα.

Παράλληλα, ανέβασαν στροφές τόσο ο Εμπάι Εντιάι, όσο και ο Σάσα Βεζένκοβ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχτηκε μόλις 11 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο έναντι των 25 που είχε δεχθεί στο πρώτο πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 36-46 υπέρ της.