Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την σοβαρότητα που έδειξε ο Παναθηναϊκός στο ματς πρωταθλήματος με τους Vikos Φalcons και στα όσα είχε πει ο Ομπράντοβιτς για το κίνητρο ενώ στέκεται στον Δημήτρη Μωραΐτη.

Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να δούμε την εικόνα του Παναθηναϊκού ύστερα από διπλή αγωνιστική στην Euroleague και με μόλις 34 ώρες για ξεκούραση και αποφόρτιση. Ειδικά από τη στιγμή που αντίπαλος των «πρασίνων» ήταν μια νεοφώτιστη ομάδα στην GBL και σ' ένα γήπεδο όπου θα ακουγόταν και ο παραμικρός θόρυβος λόγω του ότι ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Όμως οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί. Πολύ σοβαροί.

Απέναντι στους Vikos Φalcons ήταν κυριαρχικοί και μόνο στην τελευταία περίοδο τράβηξαν χειρόφρενο και απλά περίμεναν την τελευταία κόρνα της γραμματείας για το... ρεπό της Δευτέρας. Ενδεχομένως να έλεγα «πολυαναμενόμενο ρεπό» αλλά δεν αποκλείω να δούμε και πάλι παίκτες στο Glass Floor για μερικές ατομικές προπονήσεις.

Αν μη τι άλλο επικρατεί διαφορετική νοοτροπία εντός των «πράσινων» τειχών. Ακόμα και τα παιχνίδια που είναι (φαινομενικά τουλάχιστον) «αγγαρείες», ακόμα και αν δεν υπάρχουν φίλαθλοι στις εξέδρες, οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλουν να δείχνουν τη δέουσα συγκέντρωση και την δέουσα σοβαρότητα. Αυτό θέλει και ζητάει πρωτίστως ο Ζοτς. Συγκέντρωση. Και όποιος είναι «stick to the plan» χωρίς να σκέφτεται το οτιδήποτε άλλο, αυτομάτως θα έχει τον ρόλο του και τον χρόνο του μέσα στην ομάδα.

Σίγουρα η αναμέτρηση με την ομάδα των Ιωαννίνων δεν είναι άξια κριτικής και ανάλυσης καθώς το τελικό σκορ και η συνολική εικόνα των δύο ομάδων «μίλησαν» από μόνα τους. Η διαφορά δυναμικότητας ήταν χαώδης. Παρόλα αυτά οι «πράσινοι» ήταν απολύτως συγκεντρωμένοι και φρόντισαν να περάσουν ένα ήρεμο και ξεκούραστο κυριακάτικο πρωινό.

Α! Ειρήσθω εν παρόδω να πω ότι είναι εξαιρετική (αν και κουραστική για τις ομάδες αν προέρχονται από ματς της Euroleague ή αν ακολουθεί ματς της Euroleague την Τρίτη για παράδειγμα) η επιλογή να διεξάγονται παιχνίδια πρωταθλήματος στις 13:00 το μεσημέρι. Και για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα υπάρχει και επιπλέον ενδιαφέρον καθώς στις 17:30 θα υπάρχουν και αναμετρήσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας ακριβώς πιο δίπλα. Τι καλύτερο για εκείνους από μια Κυριακή «γεμάτη» από μπάσκετ και ποδόσφαιρο;

Την Παρασκευή το βράδυ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μετά από τη νίκη απέναντι στην Μακάμπι έκανε λόγο για κίνητρο. Ότι πρέπει να βρεθεί κίνητρο ύστερα και από το «άδειασμα» της «διαβολοβδομάδας» (σωματικό και πνευματικό) ενόψει του αγώνα της πρεμιέρας στην GBL. Σε λιγότερο από 35 ώρες το κίνητρο βρέθηκε.

Οι παίκτες αντιμετώπισαν το (θεωρητικά αλλά και πρακτικά εύκολο) παιχνίδι με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια συγκέντρωση. Γι' αυτό και κυριάρχησαν. Γι' αυτό και δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στους αντιπάλους τους. Για το οτιδήποτε. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε σκέψεις διεκδίκησης, αλλά ούτε καν ανταγωνιστικότητας. Για πέρυσι δεν θα έβαζα το χέρι μου και στη φωτιά γιατί υπάρχει και το παράδειγμα του αγώνα με τον Κολοσσό.

Θα με ρωτήσετε; Είναι απόλυτο αυτό; Ότι δεν θα ξανασυμβεί; Όχι. Τίποτε δεν είναι απόλυτο αλλά όσο να 'ναι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα φέτος στον Παναθηναϊκό. Μεταξύ των οποίων η νοοτροπία, η όρεξη, η διάθεση, η καθημερινή δουλειά, η επικοινωνία, το κίνητρο και σε γενικές γραμμές η καθημερινότητα της ομάδας. Αυτό που είπε ο Ομπράντοβιτς ότι «οι παίκτες είναι χαρούμενοι και θέλω να είναι χαρούμενοι» έχει βάση. Και ισχύει στο 100%.

Άλλο το κλίμα φέτος εντός της ομάδας. Τελείως διαφορετικό. Μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα τα δύσκολα, μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα βραδιές με ήττες αλλά ακόμα και όταν έρθουν η αντιμετώπιση των καταστάσεων θα είναι διαφορετική. Και οι παίκτες θα συνεχίσουν να είναι χαρούμενοι. Δεν προτρέχω. Απλά παραθέτω τα vibes που επικρατούν μέσα στα «πράσινα» αποδυτήρια. Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το αγωνιστικό;

Αυτό το κίνητρο φάνηκε στο παιχνίδι. Και όλοι ήταν έτοιμοι να αποδώσουν το ίδιο. Με την ίδια όρεξη. Με την ίδια διάθεση. Είτε ερχόταν από το δεύτερο rotation, είτε από το πρώτο. Άλλωστε με εννέα διαθέσιμους παίκτες ήταν μετρημένα τα κουκιά στο μοίρασμα του χρόνου συμμετοχής. O Φρανσίσκο έπαιξε τον λιγότερο (17:15) και ο Καλαϊτζάκης τον περισσότερο (28:30). Συν το γεγονός ότι έμεινε εκτός και ο Μπράνκου Μπάντιο για να προστατευτεί.

Προσωπικά θέλω να κάνω ειδική αναφορά στον Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ότι στα ματς του πρωταθλήματος κυρίως θα έχει τις ευκαιρίες του. Και θα είναι πολλές ώστε να μπορεί να διεκδικεί και μια θέση στο ρόστερ της Euroleague ήταν θα υπάρχει πληρότητα. Δύσκολο μεν, αλλά όταν θα βλέπει ο Ομπράντοβιτς τον 27χρονο γκαρντ να μοιράζει 10 ασίστ στην GBL και να είναι απολύτως συγκεντρωμένος σε ό,τι κάνει, πιστεύετε ότι θα τον προσπερνάει τόσο εύκολα; Πάντα να έχετε στο μυαλό σας ποιος ειναι στην άκρη του πάγκου από φέτος.

Θεωρώ βέβαιο ότι ο Μωραΐτης θα είναι από τους παίκτες που θα «πατήσουν» πολύ στα ματς της GBL και αν έχει την ίδια συγκέντρωση θα έχει πολλές ευκαιρίες. Όπως και ο Καλαϊτζάκης και ο Μαντζούκας. Ο Ομπράντοβιτς θα βγάζει «άσους» από το μανίκι του. Το έχει κάνει στο παρελθόν και θα συνεχίσει να το κάνει. Αρκεί, όπως είπαμε, οι παίκτες να δείχνουν πάντα την ίδια σοβαρότητα και την ίδια συγκέντρωση.