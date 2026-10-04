Γιαπλές: «Ο Παναθηναϊκός ειδικά φέτος έχει ξεφύγει, σημαντικό για όλη την Ήπειρο ότι είναι στην GBL»

Στο τι κρατάει από την ήττα των Vikos Φalcons ανέφερε στις δηλώσεις του ο Θανάσης Γιαπλές μετά την αναμέτρηση από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε των Vikos Φalcons με 103-74, με τον Θανάση Γιαπλέ στις δηλώσεις του να αναφέρεται τι κρατάει από το ματς.

Μάλιστα μίλησε και για το κλειστό των Ιωαννίνων, ενώ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει φέτος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θανάσης Γιαπλές:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Για εμάς αυτά τα παιχνίδια είναι τεστ. Ο Παναθηναϊκός ειδικά φέτος έχει ξεφύγει. Είναι ομάδα με πολύ πλούσιο ρόστερ, όσες απουσίες και να έχει. Θέλαμε να δείξουμε μαχητικότητα και να δοκιμάσουμε πράγματα για τη συνέχεια. Υπάρχει διαφορά των δύο ομάδων της EuroLeague με τις υπόλοιπες. Ειδικά με τον Ομπράντοβιτς, κάθε παιχνίδι θα είναι έτσι.»

Τι κρατάει από το ματς: «Κρατάμε τη μαχητικότητα, όπως και στα φιλικά. Θα παλεύουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όμως, είχαμε πει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι.»

Για το κλειστό των Ιωαννίνων: «Ήταν δεδομένο για εμάς από νωρίς. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι, μέσα από την προσπάθεια που έχει γίνει, δεν θα παίζουμε μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων. Ήταν μεγάλη η βοήθεια της Περιφέρειας και το πρώτο μας παιχνίδι θα είναι μπροστά στο κοινό μας, με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το ζητούμενο κάθε επαρχιακής ομάδας.»

Τι σημαίνει για την πόλη των Ιωαννίνων η συμμετοχή στη GBL: «Είναι σημαντικό για όλη την Ήπειρο. Είναι η πρώτη φορά που από την Περιφέρεια μια ομάδα μπάσκετ συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνει η ομάδα στη GBL.»

Για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα: «Από τα παιχνίδια που θέλουμε να κερδίσουμε, η Καρδίτσα είναι ομάδα με τους ίδιους στόχους με εμάς. Με τον Άρη ήταν για τους περισσότερους μη αναμενόμενο, αλλά για τους ανθρώπους του μπάσκετ κάθε αποτέλεσμα είναι δυνατό. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.»