O Kέβιν Πάντερ αποθέωσε τη δουλειά του Ματίας Λεσόρ και τον πανηγυρισμό του Μπόνγκα, ενώ στάθηκε και στον Σάσα Βεζένκοβ για τα σφυρίγματα στη Euroleague.

Στην εκπομπή EuroInsiders μίλησε ο Κέβιν Πάντερ και ρωτήθηκε για αρκετά πράγματα για τη Euroleague. Φυσικά η... κουβέντα πήγε και σε παίκτες που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.

Όταν ρωτήθηκε για τον παίκτη που η πραγματική συνεισφορά του δεν φαίνεται από τους αριθμούς, διάλεξε τον Ματίας Λεσόρ αποθεώνοντας τον. Στη συνέχεια του ζήτησαν να επιλέξει τον κορυφαίο πανηγυρισμό.

Δεν δυσκολεύτηκε πολύ να απαντήσει και η επιλογή του ήταν ο Άιζακ Μπόνγκα και ο πανηυρισμός που κάνει βάζοντας το χέρι στο πρόσωπο του. Τέλος ρωτήθηκε για τον παίκτη που παίρνει τα περισσότερα ευνοϊκά σφυρίγματα.

Εκεί διάλεξε τον Σάσα Βεζένκοβ, λέγοντας: «Ο Σάσα. Αγαπώ τον Σάσα, αλλά…», τόνισε για τον χαρισματικός σκόρερ του Ολυμπιακού