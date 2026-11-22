Πάντερ για Βεζένκοβ: «Σάσα σε αγαπώ, αλλά παίρνεις τα ευνοϊκότερα σφυρίγματα στη Euroleague»
Στην εκπομπή EuroInsiders μίλησε ο Κέβιν Πάντερ και ρωτήθηκε για αρκετά πράγματα για τη Euroleague. Φυσικά η... κουβέντα πήγε και σε παίκτες που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.
Όταν ρωτήθηκε για τον παίκτη που η πραγματική συνεισφορά του δεν φαίνεται από τους αριθμούς, διάλεξε τον Ματίας Λεσόρ αποθεώνοντας τον. Στη συνέχεια του ζήτησαν να επιλέξει τον κορυφαίο πανηγυρισμό.
Δεν δυσκολεύτηκε πολύ να απαντήσει και η επιλογή του ήταν ο Άιζακ Μπόνγκα και ο πανηυρισμός που κάνει βάζοντας το χέρι στο πρόσωπο του. Τέλος ρωτήθηκε για τον παίκτη που παίρνει τα περισσότερα ευνοϊκά σφυρίγματα.
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