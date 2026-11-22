Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Η βράβευση της θεσσαλικής ομάδας στους «ερυθρόλευκους»
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Η Καρδίτσα βράβευσε τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, πριν το τζάμπολ του αγώνα.
Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα η θεσσαλική ομάδα βράβευσε τους «ερυθρόλευκους».
Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι έδωσαν μια πλακέτα στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, με αφορμή την κατάκτηση της Euroleague την περασμένη χρονιά.
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: eurokinissi
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